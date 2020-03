Uno dei giocatori finito ai margini del progetto del Napoli nelle ultime settimane è sicuramente il centrocampista brasiliano Allan Marques. Il tecnico Gennaro Gattuso lo ha richiamato qualche settimana fa in conferenza stampa, sottolineando l'impegno non ottimale in allenamento e lasciandolo fuori dai convocati. Nelle ultime due partite di campionato e contro il Barcellona in Champions League l'ex giocatore dell'Udinese è stato convocato ma è partito sempre dalla panchina. L'addio a fine anno, ormai, sembra scontato nonostante il cartellino abbia perso molto valore rispetto solo a dodici mesi fa, quando il Paris Saint Germain era disposto a mettere sul piatto oltre sessanta milioni di euro.

Allan e Koulibaly verso l'addio

La prossima estate il Napoli potrebbe attuare una vera e propria rivoluzione. Nelle ultime settimane gli azzurri sembrano aver svoltato, con sette vittorie raccolte nelle ultime otto partite, tra campionato e coppe, rientrando anche in lotta per un piazzamento europeo. Risultati che, però, non hanno cambiato i piani del club, che potrebbe sacrificare sul mercato alcuni big ormai fuori dal progetto. Tra questi ci sarebbero Kalidou Koulibaly e Allan Marques.

Il centrale senegalese piace molto al Paris Saint Germain, tanto che negli ultimi giorni si vocifera che abbia già acquistato casa a Parigi dal valore di ben quattro milioni di euro.

Un indizio che potrebbe significare come ci sia una trattativa in essere tra le due società. Il centrocampista brasiliano, anche ieri contro il Torino in panchina, invece, interesserebbe molto all'Inter, che aveva chiesto informazioni su di lui già a gennaio, quando aveva appurato come fosse impossibile arrivare a Arturo Vidal, considerato incedibile dal Barcellona a stagione in corso. Interesse concreto e che, a quanto pare, sarebbe ancora vivo, con i nerazzurri pronti a fare un tentativo anche la prossima estate.

La trattativa con l'Inter

I rapporti tra Inter e Napoli sono ottimi, come testimoniato anche dalla trattativa che ha portato Matteo Politano all'ombra del Vesuvio per venticinque milioni di euro, tra prestito e obbligo di riscatto, a gennaio.

Le due società, dunque, a giugno potrebbero sedersi nuovamente al tavolo delle trattative, ma questa volta per discutere del futuro di Allan. Continuando così il valore del centrocampista brasiliano difficilmente supererà i trenta milioni di euro.

Per questo motivo potrebbe prendere quota quello scambio che a gennaio era stato scartato dal club di Aurelio De Laurentiis. In azzurro, infatti, potrebbe finire Matìas Vecino, che nelle ultime settimane sembra rinato dopo essere stato messo i margini a gennaio. Non è escluso un piccolo conguaglio a favore dei partenopei, valutando il centrocampista uruguaiano venticinque milioni di euro, la cifra che era stata investita dall'Inter tre anni fa per acquistarlo dalla Fiorentina.