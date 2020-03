Continuano ad arrivare importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Paulo Dybala, certamente uno dei calciatori più chiacchierati in questo momento. Il campione argentino sta disputando una stagione ad altissimi livelli sotto la guida di Maurizio Sarri. Dybala si è sicuramente ripreso dopo che Massimiliano Allegri gli aveva praticamente cambiato ruolo, facendolo giocare molto lontano dall'area. Nella prossima stagione, però, il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Juventus.

Le ultime notizie provenienti dalla Spagna parlano proprio di questo. Stando a quanto scrive il noto quotidiano iberico "Don Balon", infatti, Paulo Dybala starebbe seriamente pensando di lasciare la Juventus per trasferirsi al Real Madrid nella prossima sessione di calciomercato estivo. Per "Don Balon", l'attaccante sudamericano sarebbe stanco della presenza in squadra di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese lo metterebbe in ombra e sarebbe una personalità troppo ingombrante per la 'Joja' (al di là del suo enorme contributo in termini di reti e assist sul campo).

Le lamentele per il carattere della superstar portoghese sarebbero arrivate anche da altri giocatori della Juventus.

Mercato Juventus: per 'Don Balon' Dybala vorrebbe lasciare Torino

Il Real Madrid sarebbe fortemente interessato a Paulo Dybala, dal momento che il presidente del club spagnolo Florentino Perez gradirebbe moltissimo il giocatore. Sempre stando a quanto riporta 'Don Balon, però, l'eventuale arrivo di Dybala al Real Madrid dipenderebbe dal futuro di Gareth Bale.

Se il gallese non dovesse lasciare la capitale spagnola, per l'attaccante argentino non ci sarebbe spazio. La Juventus, comunque, cercherà in ogni modo di trattenere Dybala, considerato un patrimonio del club bianconero. La dirigenza sabauda dovrebbe offrire a breve un maxi rinnovo al campione argentino. Intanto, la Juventus continua ad essere molto attiva sul mercato. Il club bianconero ha intenzione di rinforzare il reparto mediano nella prossima sessione di calciomercato estiva e ha messo nel mirino Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 del Brescia e della nostra nazionale.

Il talento italiano, però, sarebbe finito anche nel mirino dell'Atletico Madrid. Il tecnico del club spagnolo Diego Pablo Simeone, infatti, sarebbe letteralmente pazzo di Tonali e vorrebbe puntare su di lui per la prossima stagione. Per l'attacco, invece, la Juventus continua a seguire con grande attenzione Mauro Icardi, il quale potrebbe non essere riscattato dal Paris Saint Germain a causa dei rapporti non ottimali con Tuchel.