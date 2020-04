Negli ultimi giorni sta prendendo sempre più quota l'ipotesi di una trattativa che vedrebbe l'Inter fortemente interessata a Leo Messi. La suggestione è stata lanciata dall'ex presidente Massimo Moratti qualche giorno fa, quando ha sottolineato come potrebbe esserci questa possibilità. Una suggestione che potrebbe diventare qualcosa di più, come confermato nelle ultime ore anche dall'Argentina. Un colpo di livello assoluto, identico a quello messo a segno dalla Juventus con Cristiano Ronaldo due anni fa, che darebbe una grossa mano al movimento calcistico italiano in un momento di grande difficoltà.

L'Inter starebbe trattando Messi

Il rapporto tra Leo Messi e il Barcellona non sembra essere più così idilliaco e indissolubile come era solo fino a qualche mese fa. Una serie di fattori infatti potrebbe portare al divorzio a fine stagione. Il contratto in scadenza a giugno 2021 non fa altro che alimentare ulteriormente i rumors di un suo addio, visto che i blaugrana comunque non vorranno lasciarlo andare a parametro zero. Arrivare a una fumata bianca per il rinnovo però non è scontato e l'Inter è pronta a inserirsi tra le parti, cercando di portare la Pulce a Milano.

A confermarlo anche l'emittente televisiva argentina TNT che nelle scorse ore si è sbilanciata: "Non è solo un sogno. Leo ha anche l'offerta del Newell's Old Boys per tornare in patria, ma l'Inter sta spingendo ed è tutto vero quello che ha detto Moratti: c'è una trattativa pronta, la decisione poi sarà di Messi, ma l'Inter ci sta lavorando di certo".

Bisognerà vedere se, qualora l'affare andasse in porto, sarà sacrificato Lautaro Martinez in uno scambio.

I nerazzurri proveranno a tenere il Toro, investendo magari il tesoretto ricavato dalla potenziale cessione a titolo definiivo di Mauro Icardi, che potrebbe essere riscattato dal Paris Saint Germain per 70 milioni di euro. La questione contratto invece potrebbe essere agevolata dal decreto crescita che limiterebbe la tassazione su quei giocatori che vengono da almeno due stagioni all'estero.

L'Inter con Messi

Come potrebbe schierarsi in campo l'Inter in caso di arrivo di Messi? Con la permanenza di Lautaro Martinez si potrebbe pensare al cambio di modulo con il passaggio al 3-4-3, con il tridente d'attacco formato dal Toro, la Pulce e Lukaku. Il centravanti belga potrebbe essere il punto fermo davanti, lasciando Messi e Martinez liberi di svariare su tutto il fronte offensivo. Sugli esterni potrebbero esserci ulteriori cambiamenti visto che, a sinistra, il club meneghino punta Emerson Palmieri. In mezzo al campo sarebbero confermati Sensi, Barella, Brozovic ed Eriksen.