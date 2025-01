Questo 2 gennaio ha preso il via ufficialmente il Calciomercato invernale. Nella rosa del Crotone uno dei calciatori maggiormente ambiti è l'attaccante Marco Tumminello. Sull'ex Primavera della Roma ci sarebbe l'interesse di Cittadella e Bari in Serie B e di Trapani e Avellino in Serie C. Inoltre secondo quanto riportato dalla trasmissione "Smart Sport" in onda su EsperiaTv anche in Serie A una società - il cui nome non è noto - si sarebbe mossa per il calciatore.

Crotone, tutti pazzi per Tumminello

Dopo aver siglato 15 reti nel precedente campionato l'attaccante Marco Tumminello si sta confermando in questa stagione tra le fila del Crotone.

Per lui sono arrivati 11 gol e 4 assist e prestazioni importanti. Il suo rendimento ha attirato l'interesse di club di tre categorie differenti: in Serie C il calciatore sarebbe seguito da Trapani e Avellino, mentre in cadetteria da Bari e Cittadella. Anche un club di Serie A starebbe inoltre pensando a lui ma al momento il nome di questa società è top secret.

In ogni caso la possibilità di una sua cessione appare difficile se non impossibile, salvo l'eventualità in cui dovesse arrivare il Crotone un'offerta ritenuta irrinunciabile.

Il Crotone punta sulla linea giovane

Indipendentemente dalle operazioni che verranno condotte, la linea guida del mercato di gennaio del Crotone sarà basata su giovani di talento e di prospettiva.

In particolare un rinforzo potrebbe arrivare sulla fascia destra di difesa. Per permettere al tecnico Emilio Longo di far rifiatare Alessio Guerini, il Crotone potrebbe salutare l'esperto Andrea Rispoli e inserire in rosa un terzino destro più giovane.

In porta l'eventuale cessione di Andrea Sala potrebbe portare il Crotone a tesserare un altro giovane portiere con maggiore esperienza dell'attuale titolare Francesco D'Alterio.

In difesa sembra sfumare la possibilità di arrivare a Matteo Gilli del Picerno, che pare indirizzato verso il trasferimento a titolo definitivo all'Arezzo.

La Cavese sul cammino del Crotone

Contro la Cavese intanto il Crotone dovrà far fronte ad eventuali assenze. Da valutare sarà la condizione di Aristidi Kolaj, mentre un attacco influenzale ha fermato nelle ultime ore il centrocampista Andrea Gallo.

In dubbio la presenza di Andrea Sala, mentre dovrebbe aver recuperato l'attaccante Guido Gomez alle prese con qualche problema fisico nelle ultime due trasferte del 2024.

Non sarà ancora della squadra il centrocampista Vinicius Di Stefano, alle prese con il recupero fisico dopo il recente infortunio. Il calciatore, ancora in Brasile, ritornerà a Crotone nei prossimi giorni per delle valutazioni più approfondite dello staff riguardo alle sue condizioni.