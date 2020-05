La crisi economica che sta riguardando anche il mondo del calcio sembra non spaventare alcune società. Paris Saint-Germain e Manchester City hanno infatti alle spalle proprietà consolidate e forti economicamente e potrebbero regalare clamorosi colpi di mercato durante la prossima estate. Ad esempio la società francese ha definito l'acquisto di Mauro Icardi dall'Inter per circa 58 milioni di euro con solo offerta cash. Allo stesso tempo il Manchester City, secondo il Daily Star, sarebbe pronta a investire in maniera massiccia nel settore difensivo. Il tecnico catalano Pep Guardiola avrebbe individuato nel centrale della Juventus Leonardo Bonucci il difensore ideale su cui ricostruire il settore arretrato del Manchester City.

Guardiola non sarebbe soddisfatto degli attuali centrali in rosa, in particolar modo del nazionale inglese Stones. Quest'ultimo potrebbe finire all'Everton o al Newcastle, con la sua cessione che potrebbe finanziare proprio l'acquisto del difensore centrale della Juventus.

Juventus, Guardiola vorrebbe portare Bonucci al City

Secondo il sito inglese, in estate Guardiola potrebbe tornare alla carica con la Juventus per l'acquisto di Leonardo Bonucci. Il classe 1987 infatti, oltre a essere uno dei migliori marcatori italiani, ha la capacità di saper impostare il gioco da dietro, fattore molto rilevante per il gioco del tecnico catalano. Difficile però che la Juventus possa acconsentire alla cessione del difensore centrale perché oltre ad essere considerato un titolare è anche un leader dello spogliatoio bianconero.

Di certo un'offerta vicina ai 50 milioni di euro potrebbe far vacillare la Juventus, considerando anche i 33 anni di Bonucci e la crescita tattica e tecnica di de Ligt e Demiral.

Juventus, si lavora per centrocampo e settore avanzato

Le indiscrezioni di mercato del Daily Star non trovano conferme evidenti fra i media sportivi italiani, che invece indicano altri giocatori sul piede di partenza.

Fra questi ci sarebbero Miralem Pjanic, Adrien Rabiot e Gonzalo Higuain. Sul regista bosniaco rimarrebbe vivo l'interesse del Barcellona e del Paris Saint Germain. L'ex Psg invece potrebbe invece finire in Premier League, con Manchester United, Arsenal ed Everton che potrebbero decidere di investire sul centrocampista francese.

Altro possibile partente è la punta Gonzalo Higuain: l'argentino piace al Wolverhampton e al Newcastle ma non è escluso un suo ritorno al River Plate. In tal caso però la punta argentina dovrà necessariamente ridursi lo stipendio, che attualmente ammonta a circa nove milioni di euro a stagione. La Juventus lo valuterebbe circa 20 milioni ma potrebbe accettare in cambio anche delle contropartite tecniche.