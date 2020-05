Continuano ad arrivare indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Miralem Pjanic, certamente uno dei giocatori più chiacchierati in questi giorni. L'ex calciatore di Roma e Lione, infatti, sembra molto vicino a lasciare la Juventus nella prossima sessione di calciomercato. Su di lui è fortissimo l'interesse del Barcellona, che vorrebbe puntare su di lui per il futuro. Il tecnico blaugrana Quique Setien lo ritiene l'uomo giusto a cui affidare le chiavi del centrocampo. Lo stesso Pjanic avrebbe dato il suo assenso al trasferimento in Spagna; un eventuale approdo al Barcellona sarebbe certamente una grande svolta per la sua carriera.

La Juventus, comunque, non ha intenzione di fare sconti per il giocatore di origini balcaniche, valutato tra i 50 e i 60 milioni di euro. Il club bianconero vorrebbe Arthur come contropartita tecnica, ma il centrocampista brasiliano non avrebbe alcuna intenzione di lasciare il Barcellona per proseguire la sua carriera altrove. L'affare, dunque, potrebbe sbloccarsi con l'inserimento di altre contropartite tecniche.

Mercato Juventus, Paratici avrebbe chiesto Vidal e Dembelé al Barcellona

Vista l'impossibilità di avere il brasiliano Arthur, la Juventus sta aprendo ad altre contropartite tecniche. Stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo El Mundo Deportivo, infatti, il direttore sportivo del club bianconero Fabio Paratici avrebbe chiesto al Barcellona Arturo Vidal e Ousmane Dembelé.

Per il centrocampista cileno, rimasto nel cuore dei supporters bianconeri, si tratterebbe di un sorprendente ritorno. I tifosi della Juventus lo accoglierebbero a braccia aperte. L'esterno offensivo francese, invece, sarebbe molto apprezzato dal tecnico bianconero Maurizio Sarri e potrebbe dunque diventare l'erede di Douglas Costa (sul quale ci sono alcuni top club europei, come per esempio Paris Saint Germain e Manchester United, disposti a mettere sul piatto una cifra notevole per strapparlo alla Juventus).

Sempre stando a quanto riporta El Mundo Deportivo, il giocatore francese potrebbe arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto. Non si esclude, dunque, una maxi-operazione di questo tipo con il Barcellona nella prossima sessione di calciomercato. Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, invece, il principale obiettivo della Juventus resterebbe Mauro Icardi. L'Inter, però, lo valuta almeno 70 milioni di euro, una cifra giudicata troppo alta dai bianconeri.