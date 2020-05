Proseguono senza sosta le indiscrezioni sul Calciomercato della Juventus, soprattutto in questo momento di pausa dalle competizioni calcistiche, a causa della diffusione del coronavirus in tutto il mondo. Le ultime notizie si concentrano su Paulo Dybala, sicuramente uno dei giocatori più chiacchierati in queste ore. L'attaccante argentino è stato uno dei migliori della Juventus in questa stagione ed è seguito da alcuni top club europei, che sarebbero disposti a mettere sul piatto una cifra molto alta per garantirsi le sue prestazioni. Su Dybala ci sarebbe anche l'Inter; il giocatore sudamericano è infatti un grandissimo pallino di Beppe Marotta.

Fu proprio lui a portarlo alla Juventus pagandolo quaranta milioni di euro dal Palermo e ora vorrebbe farlo diventare la stella del club nerazzurro. Marotta ci ha già provato la scorsa estate, cercando di intavolare un possibile scambio con la Juventus tra la Joja ed il connazionale Mauro Icardi, senza però riuscire nel suo intento.

Mercato Juventus, Marotta non molla Paulo Dybala

L'Inter, però, potrebbe vendere Lautaro Martinez al Barcellona per una cifra molto vicina ai centocinquanta milioni di euro. Il club nerazzurro potrebbe decidere di utilizzare parte di questa cifra per l'acquisto di Paulo Dybala. La Juventus, comunque, non ha alcuna intenzione di fare sconti per il giocatore argentino, valutato almeno novanta milioni di euro.

Marotta dovrebbe dunque decidere se puntare sull'attaccante della Juventus o se rinforzare altri settori del campo, puntando su giovani italiani come per esempio Sandro Tonali del Brescia e Federico Chiesa della Fiorentina (entrambi, peraltro, seguiti dalla Juventus). Non dimentichiamo, inoltre, che per rinforzare il reparto offensivo Beppe Marotta sta seguendo anche Timo Werner, fortissimo attaccante tedesco che milita nelle fila del Lipsia.

Nelle ultime ore, inoltre, si è parlato anche di Edinson Cavani come possibile sostituto di Lautaro Martinez. In ogni caso, il pallino di Marotta resta Paulo Dybala; il direttore sportivo nerazzurro, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, spererebbe di arrivare al gioiello argentino della Juventus.

Il club bianconero, però, sta lavorando con Dybala per un rinnovo del contratto fino al 2022.

Juventus, per l'attacco si segue Gabriel Jesus

Intanto, la Juventus continua a seguire con grande attenzione Gabriel Jesus, talentuoso attaccante che milita nelle fila del Manchester City allenato da Joseph Guardiola. Il giocatore brasiliano, sulla carta, sarebbe l'erede ideale di Dybala. Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane.