Uno dei nomi che potrebbe infiammare la prossima sessione di Calciomercato è quello di Mauro Icardi. Il centravanti argentino è di proprietà dell'Inter ma è in prestito al Paris Saint Germain che, però, non vorrebbe esercitare il diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro. I parigini starebbero trattando l'acquisto a titolo definitivo chiedendo uno sconto. Alla luce di tutto ciò, potrebbero inserirsi altri club per cercare di acquistarlo definitivamente. Una di queste società che avrebbe mosso i primi passi sarebbe il Chelsea, in cerca di un numero nove che possa fare la differenza visto che Abraham è ancora molto giovane.

Il Chelsea sarebbe su Icardi

Il Chelsea sarebbe uno dei club interessati a Mauro Icardi in vista della prossima sessione di calciomercato. La permanenza del centravanti argentino al Paris Saint Germain è tutt'altro che scontata e per questo motivo Maurito potrebbe tornare all'Inter tra qualche mese. I parigini, infatti, si sarebbero visti rifiutare la prima proposta da 50 milioni di euro più 10 milioni di euro di bonus.

Il club nerazzurro non ha intenzione di puntare sull'ex capitano e per questo, pur non restando a Parigi, si cercherà un altro club che possa assecondare le sue richieste dal punto di vista economico. L'attaccante classe 1993 ha dimostrato di poter fare la differenza sia in campionato, avendo realizzato dodici reti in Ligue 1, sia in Champions League, mettendo a segno cinque reti in sei partite.

Da gennaio in poi è finito ai margini della squadra di Tuchel, che lo ha relegato in panchina nella doppia sfida contro il Borussia Dortmund agli ottavi di finale. Anche per questo il Chelsea è pronto ad approfittarsene avendo le carte in regola per cercare di convincere il club meneghino, che non vorrebbe abbassare la valutazione data al cartellino di Icardi (70 milioni di euro).

La possibile proposta

Il Chelsea sarebbe pronto a fare un'offerta importante per Mauro Icardi non appena il 31 maggio scadrà l'opzione di riscatto a favore del Paris Saint Germain, fissato a 70 milioni di euro. I Blues sarebbero pronti ad intavolare un maxi scambio, offrendo all'Inter ben due giocatori.

Il primo sarebbe uno tra Marcos Alonso, esterno spagnolo che era stato accostato ai nerazzurri già a gennaio, o Emerson Palmieri, laterale italo-brasiliano accostato anche alla Juventus in vista della prossima sessione di calciomercato. L'altro cartellino sul piatto, poi, sarebbe quello del centrale danese classe 1996, Andreas Christensen, che completerebbe il pacchetto arretrato. Oltre ai due giocatori, gli inglesi sarebbero pronti a mettere sul piatto anche un conguaglio economico.