La Juventus in estate potrebbe decidere di rivoluzionare il centrocampo. Tanti i giocatori a rischio partenza, fra questi spiccano i nomi di Miralem Pjanic e di Adrien Rabiot. In tema acquisti uno dei giocatori seguiti dalla dirigenza bianconera per la mediana è Paul Pogba. Il francese però, come scrive il Daily Mail, potrebbe rinnovare almeno per un'altra stagione con il Manchester United. La società inglese infatti potrebbe esercitare l'opzione presente sul contratto allungandolo fino a giugno 2022 per evitare soprattutto di perderlo a parametro zero la prossima estate. Proprio per questo non è escluso che il nazionale francese possa rimanere in Inghilterra, nonostante la sua presunta volontà di rilanciarsi in un altro campionato.

Secondo il giornale inglese, la Juventus starebbe lavorando a un'alternativa concreta e avrebbe individuato in Sergej Milinkovic Savic un possibile rinforzo per la mediana. Il giocatore serbo potrebbe lasciare la Lazio in estate come più volte confermato dal direttore sportivo Igli Tare.

Juventus, possibile offerta per Milinkovic Savic della Lazio

Di recente il direttore sportivo della Lazio Igli Tare si è soffermato sulla possibile partenza di Sergej Milinkovic Savic, che piace a molte squadre europee. Paris Saint Germain e Real Madrid seguono il centrocampista serbo ma secondo il Daily Mail anche la Juventus sarebbe in lizza per acquistarlo. La possibile conferma di Pogba allo United starebbe portando la Juventus a lavorare su un'alternativa concreta e il serbo sarebbe considerato il profilo ideale.

Trattare con Lotito è sempre difficile, inoltre i recenti screzi fra il presidente della Lazio e Agnelli non faciliterebbero la trattativa. Dipenderà da quanto la Juventus deciderà di mettere sul piatto, secondo Transfermarkt il valore di mercato del centrocampista serbo è di circa 64 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La crisi economica che si è abbattuta anche sul calcio potrebbe condizionare il mercato estivo, in particolar modo gli investimenti pesanti. L'eventuale arrivo di uno fra Pogba o Milinkovic Savic dipenderà inevitabilmente dalle cessioni, con tanti giocatori bianconeri che potrebbero lasciare Torino.

In lista partenze ci sarebbero infatti De Sciglio, Rugani, Pjanic, Rabiot, Douglas Costa, Higuain e Bernardeschi. Negli ultimi giorni si parla molto della possibile cessione del regista bosniaco, destinazione Barcellona. Ad aprire a un trasferimento in Catalogna è stato l'amico e membro dell'entourage di Pjanic Adis Junuzovic, che ha dichiarato che all'ex Roma piacerebbe giocare con i catalani. Il trasferimento potrebbe concretizzarsi però solo se il centrocampista Arthur dovesse accettare di rientrare nello scambio con il bosniaco, diventando un giocatore della Juventus.