Continuano ad essere molto intensi i contatti tra la Juventus e il Barcellona per quanto riguarda la cessione di Miralem Pjanic ai catalani. Il centrocampista bosniaco avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento in Spagna, ma la Juventus vorrebbe una contropartita tecnica all'altezza dell'ex calciatore di Roma e Lione. Pjanic, infatti, viene valutato dal direttore sportivo bianconero Fabio Paratici almeno 60 milioni di euro e la Juventus non avrebbe alcuna intenzione di fare sconti per il regista di origini balcaniche. Il club bianconero vorrebbe Arthur come contropartita tecnica, ma il centrocampista brasiliano classe 1996 non sarebbe così convinto di lasciare la Catalogna.

La situazione, dunque, al momento è in stallo, dal momento che il giovane centrocampista della nazionale verdeoro non ha ancora preso una decisione definitiva. La trattativa tra la Juventus ed il Barcellona, quindi, potrebbe sbloccarsi con l'inserimento di un'altra contropartita tecnica da parte del club spagnolo. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, riportate dal noto quotidiano iberico El Mundo Deportivo, il Barcellona sarebbe pronto ad inserire Ousmane Dembelé in cambio del centrocampista classe 1990 della nazionale bosniaca.

Mercato Juventus, possibile scambio Pjanic-Dembelé

L'esterno offensivo francese classe 1997 sarebbe molto apprezzato dal tecnico bianconero Maurizio Sarri, che vorrebbe puntare su un giocatore con le sue caratteristiche per la prossima stagione.

Dembelé, dunque, potrebbe essere il sostituto di Douglas Costa, sul quale stanno circolando alcune voci di mercato. Il brasiliano, infatti, sarebbe finito nel mirino del Manchester United e del Paris Saint Germain, perciò potrebbe lasciare la Juventus. Non si esclude che avvenga lo scambio Pjanic-Dembelé nella prossima sessione di Calciomercato estivo.

Juventus, Jorginho obiettivo numero uno per il centrocampo

Per quanto riguarda il centrocampo, invece, stando a quanto riporta il noto quotidiano romano Il Corriere dello Sport, il principale obiettivo della Juventus sarebbe Jorginho. Il regista italo-brasiliano del Chelsea sarebbe disposto a trattare il suo ritorno in Italia, ma il club londinese chiede almeno trentacinque milioni oppure uno scambio con Miralem Pjanic.

La Juventus, però, non intende perdere il centrocampista bosniaco con una valutazione inferiore ai cinquanta-sessanta milioni di euro, dunque resta ancora in piedi la trattativa con il Barcellona, fortemente interessato all'ex Roma e Lione. Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane.