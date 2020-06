L'Inter è già al lavoro sul mercato in vista della prossima estate. L'obiettivo della società nerazzurra è quello di rendere la rosa ulteriormente competitiva per contendersi il titolo con la Juventus, assecondando le richieste del proprio allenatore, Antonio Conte. Proprio per questo motivo il club non vuole farsi trovare impreparato nel caso in cui dovesse essere ceduto Lautaro Martinez, su cui c'è sempre il Barcellona, pronto ad investire 90 milioni di euro più una contropartita tecnica. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ha dichiarato recentemente che, qualora il "Toro" dovesse essere ceduto, questi sarà sostituito con un top player, rassicurando i propri tifosi.

Idea Gabriel Jesus

Il nome che potrebbe non far rimpiangere Lautaro Martinez in casa Inter è quello di Gabriel Jesus. L'attaccante brasiliano, stando a quanto riportato da SportMediaset, sarebbe stato individuato come il potenziale sostituto dell'argentino.

Quello per il classe 1997 è un ritorno di fiamma, visto che era il primo obiettivo di Suning nell'estate del 2016, nel momento del suo insediamento alla guida dell'Inter. L'affare sembrava in dirittura d'arrivo con l'accordo economico trovato con il Palmeiras, ma il giocatore all'ultimo ha deciso di trasferirsi al Manchester City, convinto dal tecnico, Pep Guardiola.

Da allora sono cambiate molte cose soprattutto in casa nerazzurra, con la squadra che è tornata a giocare ad alti livelli e, soprattutto, in Champions League.

Una trattativa che potrebbe essere resa possibile dall'eventuale esclusione del club inglese proprio dalla massima competizione europea per i prossimi due anni per aver violato i paletti del fair play finanziario. La sentenza dovrebbe arrivare nelle prossime settimane, con il giocatore che in tal caso potrebbe spingere per la cessione.

La possibile trattativa

Inter e Manchester City potrebbero trattare la possibile cessione di Gabriel Jesus qualora i Citiziens dovessero essere esclusi dalle prossime due edizioni della Champions League. Stando a quanto riportato da SportMediaset, la cifra per cui l'attaccante brasiliano potrebbe lasciare l'Inghilterra si aggira intorno ai 70 milioni di euro, quindi meno di quanto incasserebbe dall'eventuale cessione di Lautaro Martinez al Barcellona.

Oltre a Gabriel Jesus, secondo l'emittente, i nerazzurri avrebbero sondato anche la possibilità di arrivare a Achraf Hakimi, laterale destro del Borussia Dortmund che tornerà al Real Madrid dopo due stagioni. Ausilio e Marotta vorrebbero chiedere ai blancos il giocatore in prestito, ma l'affare potrebbe andare in porto solo con l'inserimento dell'obbligo di riscatto in una valutazione complessiva da 50 milioni di euro.