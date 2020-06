L'Inter dovrebbe essere una delle protagoniste della prossima sessione di calciomercato. L'eliminazione subita in Coppa Italia ieri sera a Napoli ha dimostrato come i nerazzurri debbano ancora lavorare per puntare al definitivo salto di qualità e tornare a vincere.

Il club meneghino sta lavorando in questo senso, seguendo le indicazioni del proprio allenatore, Antonio Conte. Uno dei reparti che potrebbe essere rinforzato è quello degli esterni, in cerca di un giocatore che possa garantire sia gol che assist, oltre a una buona fase difensiva. Per questo motivo Ausilio e Marotta starebbero seguendo da vicino la vicenda riguardante Achraf Hakimi, in forza al Borussia Dortmund ma di proprietà del Real Madrid.

Hakimi sarebbe nel mirino dell'Inter

Uno degli obiettivi di mercato dell'Inter per la prossima sessione di calciomercato potrebbe essere Achraf Hakimi. L'esterno marocchino risponde perfettamente alla tipologia di giocatore che i nerazzurri stanno seguendo in quel reparto. Il giocatore, infatti, sarebbe perfetto come quinto a destra, essendo bravo nello svolgere sia la fase difensiva che la fase offensiva. In questa stagione ha realizzato cinque reti e collezionato ben dieci assist in 31 presenze di Bundesliga, a fronte di quattro reti realizzate in otto presenze in Champions League, di cui due proprio contro l'Inter.

Numeri importanti, che farebbero molto comodo alla squadra nerazzurra, che ha avuto non poche difficoltà in quel reparto in quest'annata, soprattutto dal punto di vista realizzativo.

Basti pensare che l'esterno con più gol è Candreva, fermo a quota due. Il club nerazzurro, però, non è il solo ad essere interessato al classe 1998, che in estate tornerà al Real Madrid dopo due anni in prestito al Borussia Dortmund. Su di lui ci sono anche Bayern Monaco e proprio il Borussia Dortmund, con il direttore sportivo Michael Zorc, che recentemente ha dichiarato: "La sua situazione contrattuale è chiara: a fine stagione tornerà al Real Madrid.

Stiamo lavorando per trattenerlo, ma è ancora presto per parlarne".

La richiesta del Real Madrid

Il Real Madrid non sembra ritenere incedibile Achraf Hakimi in vista della prossima sessione di calciomercato. I blancos, infatti, puntano a racimolare un tesoretto importante per rinforzare la rosa in ogni reparto e l'eventuale cessione dell'esterno marocchino potrebbe portare una cifra importante nelle casse spagnole.

Il club di Florentino Perez, infatti, avrebbe fatto sapere ai club interessati di essere disposto a trattare solo per proposte a partire dai 60 milioni di euro. Una cifra importante che, però, non spaventa l'Inter, soprattutto qualora i nerazzurri dovessero cedere Lautaro Martinez al Barcellona per 111 milioni di euro. Il Real potrebbe anche provare a intavolare uno scambio con Skriniar, obiettivo in cima alla lista per rinforzare la difesa. Il club nerazzurro, però, difficilmente si priverà di due pilastri della propria rosa, dunque solo uno tra Lautaro o Skriniar, eventualmente, potrebbe lasciare Milano. Con Hakimi in rosa Conte avrebbe a disposizione un giocatore in grado di alzare notevolmente il tasso tecnico degli esterni e di garantire gol e assist.