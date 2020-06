Questa mattina la Juventus si è allenata in vista della gara di mercoledì contro il Napoli. I bianconeri, da oggi 14 giugno, hanno iniziato a entrare nei dettagli tattici della finale di Coppa Italia.

Maurizio Sarri, per questa sfida, spera di recuperare Gonzalo Higuain. Il Pipita, nella giornata di ieri 13 giugno, ha lavorato ancora a parte, ma per capire se riuscirà ad essere a disposizione per la partita di mercoledì bisognerà attendere i prossimi giorni.

Anche Aaron Ramsey e Giorgio Chiellini sono in forte dubbio per la gara contro il Napoli. Questi ultimi, rispetto a Higuain, sembrano avere pochissime chance di essere nell'elenco dei convocati di Sarri.

Il capitano della Juventus è quello che ha meno possibilità di essere a disposizione, mentre per il gallese c'è una flebile speranza. Qualora Chiellini e Ramsey non dovessero farcela dovrebbero comunque seguire la squadra a Roma, visto che è in palio il primo trofeo della stagione.

Certamente, invece, il tecnico della Juventus non potrà contare su Merih Demiral. Il difensore turco sta lavorando per recuperare dopo la lezione del legamento crociato del ginocchio, ma probabilmente rientrerà in squadra solo a metà luglio. Dunque, per rivedere Demiral ci vorrà ancora un po' di tempo. In ogni caso il numero 28 juventino è sempre al fianco dei compagni e anche venerdì scorso era all'Allianz Stadium per stare vicino alla squadra.

La Juventus studia le mosse in vista della finale

Per la Juventus è dunque tempo di pensare all'imminente finale di Coppa Italia. La squadra bianconera, per il match contro il Napoli, ripartirà da alcune certezze e in modo particolare si affiderà al sistema di gioco con il quale finora si è espressa meglio, ovvero il 4-3-3.

Per il resto, invece, resta qualche piccolo dubbio e - soprattutto a centrocampo - bisognerà capire quali saranno le scelte di Sarri. Contro il Milan, il tecnico toscano ha riproposto Miralem Pjanic in cabina di regia, con Rodrigo Bentancur mezzala. L'uruguaiano è uno dei fedelissimi di Sarri e mercoledì sarà quasi certamente fra i titolari.

Resta, però, da capire se sarà lui il regista, oppure se verrà confermato anche Pjanic. L'impressione è che si possa vedere lo stesso centrocampo visto venerdì sera, anche perché Khedira non è ancora al top della forma.

In difesa, invece, l'unico dubbio riguarda la corsia di destra: Danilo contro il Milan ha fatto molto bene e non è da escludere che possa essere riconfermato. Dunque, il brasiliano fino all'ultimo si contenderà il posto con Cuadrado: tale dubbio verrà risolto solo a poche ore dalla finale di Roma. Per il resto in difesa ci saranno Bonucci, De Ligt e Alex Sandro. Mentre in attacco si dovrebbe rivedere il tridente composto da Douglas Costa, Dybala e Cristiano Ronaldo.

Anche nella giornata di domani, lunedì 15 giugno, la Juventus sarà nuovamente alla Continassa per svolgere un allenamento mattutino.