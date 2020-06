La Juventus quest'oggi, 5 giugno, proseguirà la preparazione in vista della gara contro il Milan. I bianconeri, infatti, nel pomeriggio si alleneranno alla Continassa e poi si trasferiranno all'Allianz Stadium dove, in serata, svolgeranno un test amichevole. Maurizio Sarri ha deciso di fare una sorta di prova generale a una settimana esatta dalla semifinale di Tim Cup. Il tecnico vuole che i suoi ragazzi riprendano confidenza con il loro stadio a 89 giorni di distanza dal match dell'8 marzo contro l'Inter. Questa sera, però, Maurizio Sarri potrebbe non avere a disposizione Giorgio Chiellini che, stando a quanto afferma Sky Sport, potrebbe dare forfait.

Higuain a riposo

Questa sera, la Juventus tornerà all'Allianz Stadium per svolgere un test amichevole a ranghi misti. Infatti, i ragazzi di Sarri affronteranno i giocatori dell'Under 23 e della Primavera che, in queste settimane, sono stati aggregati alla prima squadra. Ovviamente, stasera, il tecnico della Juventus non potrà contare su Gonzalo Higuain. Il Pipita, nella giornata di ieri, si è fermato per un problema muscolare. Fortunatamente per lui non si tratta di nulla di grave e gli esami hanno escluso lesioni. Però lo staff bianconero non vuole correre nessun rischio e quindi Higuain resta in dubbio per la gara contro il Milan. Il Pipita, oggi, resterà a riposo e non scenderà in campo all'Allianz Stadium.

Dunque, questa sera, Sarri potrebbe schierare il tridente formato da Douglas Costa, Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Questo potrebbe essere lo stesso schieramento offensivo che si vedrà anche venerdì prossimo contro il Milan.

La Juventus pensa alla Coppa Italia

Venerdì 12 giugno la Juventus tornerà in campo dopo diversi mesi e per questo motivo Maurizio Sarri sta curando ogni minimo dettaglio in vista della ripresa.

Infatti, la sfida contro il Milan sarà la prima di una lunga serie di partite e la Juventus sarà in campo ogni tre giorni. L'obiettivo del tecnico toscano è quello di avere tutti i giocatori al top della forma, perché, nei prossimi mesi, sarà fondamentale il turnover per evitare al massimo il rischio infortuni.

Per questo motivo, molti calciatori stanno svolgendo programmi personalizzati e uno di questi è Giorgio Chiellini. Il capitano della Juventus conosce alla perfezione il suo corpo e, nelle prossime ore, deciderà se prendere parte alla partitella in programma questa sera all'Allianz Stadium oppure no.

L'attaccante della Juventus festeggia il compleanno dei suoi gemellini

Questo pomeriggio, Cristiano Ronaldo sarà alla Continassa per svolgere l'allenamento pomeridiano con la Juventus. Questo non sarà l'unico appuntamento di giornata per CR7 visto che stasera i bianconeri saranno impegnati in un test amichevole allo Stadium. Per questo motivo, Cristiano Ronaldo, questa mattina, ha organizzato una piccola festa in famiglia per i suoi gemellini Eva e Mateo che oggi compiono gli anni.

Per festeggiare al meglio i piccoli di casa, CR7 si è vestito da Aladdin, mentre la sua compagna indossava un costume da Pink Ranger. Alla festa erano presenti solo l'attaccante della Juventus, la fidanzata Georgina e gli altri due figli della coppia Cristiano Jr. e Alana Martina.