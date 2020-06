Nella mattinata del 4 giugno i giocatori della Juventus si sono allenati alla Continassa per preparare la gara di Coppa Italia contro il Milan. Nel corso della seduta odierna Gonzalo Higuain ha accusato un fastidio muscolare. Il Pipita è stato immediatamente sottoposto ad accertamenti, che fortunatamente hanno escluso la presenza di lesioni. Inoltre la Juventus, tramite Twitter, ha informato che le condizioni del numero 21 verranno monitorate quotidianamente. Solo nei prossimi giorni si capirà se Gonzalo Higuain potrà essere a disposizione per la gara di Coppa Italia contro il Milan. Le semifinali potrebbero disputarsi il 12 e il 13 giugno.

Nel corso della seduta di allenamento odierna, Gonzalo Higuain ha accusato un risentimento muscolare alla regione posteriore della coscia destra.

Gli esami eseguiti al J|Medical hanno escluso lesioni.

Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni. pic.twitter.com/fXwg21tqF3 — JuventusFC (@juventusfc) June 4, 2020

Sarri spera di recuperare Higuain

Questa mattina Gonzalo Higuain ha accusato un risentimento muscolare alla regione posteriore della coscia destra. Per fortuna del Pipita gli esami che ha svolto al JMedical hanno escluso lesioni. La speranza di Sarri è che l'attaccante argentino possa essere a disposizione per la sfida di Coppa Italia contro il Milan. In ogni caso, il tecnico toscano ha diverse alternative offensive e la sensazione è che contro i rossoneri la Juventus potrebbe giocare con il tridente formato da Douglas Costa, Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo.

In ogni caso lo staff bianconero spera di avere Higuain almeno in panchina, altrimenti si proverà a recuperarlo per l'eventuale finale di Coppa Italia o per il match del 22 giugno contro il Bologna. In caso di forfait, Sarri non avrebbe a disposizione un numero 9 di ruolo. Il solo Dybala potrebbe agire come prima punta, anche se ovviamente la Joya è un falso nueve.

L'allenatore dovrebbe eventualmente studiare nuove soluzioni, soprattutto da attuare a gara in corso. Domani, 5 giugno, Sarri e i suoi ragazzi torneranno alla Continassa per proseguire la preparazione e l'allenatore bianconero valuterà nuove soluzioni offensive. Per il resto, invece, la Juventus non ha grandi dubbi di formazione, visto che si ripartirà quasi certamente dagli uomini visti lo scorso 8 marzo contro l'Inter.

La security della Continassa salva dei cagnolini abbandonati

Sempre questa mattina gli uomini della sicurezza del centro sportivo della Continassa, mentre stavano aprendo i cancelli del JTC per accogliere i giocatori bianconeri, hanno ritrovato nel piazzale antistante dei cuccioli di cane abbandonati. La security juventina ha immediatamente messo al sicuro i cagnolini, che fortunatamente hanno già trovato una famiglia. Infatti uno dei magazzinieri della Juventus ha deciso di adottare tutti i cuccioli.