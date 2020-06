Il prossimo 12 giugno, la Juventus farà il suo ritorno in campo a distanza di tre mesi dall'ultimo match ufficiale. Gli uomini di Sarri, esattamente tra una settimana, sfideranno in Milan nella semifinale di ritorno di Tim Cup. Per questo importante match, il tecnico della Juventus potrà nuovamente contare su Sami Khedira. Il tedesco si è ristabilito dopo l'operazione al ginocchio dello scorso dicembre e adesso è pronto per dare una mano alla sua squadra. Questa per Sarri è un'ottima notizia visto che Khedira è un giocatore in grado di dare grande equilibrio al centrocampo. Il tedesco, però, da alcune settimane, ha deciso di avere un contatto diretto con i suoi tifosi rispondendo alle loro su Instagram.

Anche nella giornata di ieri, il centrocampista bianconero ha voluto dialogare con i suoi followers. Khedira, nella chiacchierata con suoi sostenitori, ha rivelato che il suo sogno è quello di alzare la Champions League con la maglia della Juventus.

Juventus, i sogni di Khedira

Nelle ultime settimane, Sami Khedira ha voluto sfruttare Instagram per dialogare con i suoi tifosi. I followers del centrocampista della Juventus potevano inviargli i loro quesiti e le loro curiosità. Nella giornata di ieri, Khedira ha selezionato tre domande dei suoi tifosi alle quali ha risposto che grande sincerità. Il tedesco ha spiegato che ha ancora molta voglia di vincere, perché la vittoria per lui è come una droga: "Se non vinci per un anno tutti i titoli, l'anno dopo dovrai provare a vincere tutto".

Dunque, Khedira ha una grande voglia di conquistare altri trofei e la vittoria è il motivo che lo spinge a fare il suo mestiere. Il tedesco ha parlato anche del suo passato al Real Madrid. In Spagna, Khedira è stato molto bene e con la maglia dei blancos ha vissuto momenti indimenticabili. Il tedesco ha anche confidato che sarà per sempre legato al Real Madrid.

Ma il centrocampista adesso è legato alla Juventus e ha un grande sogno, ovvero vincere la Champions League con la maglia bianconera: "Io credo che nei prossimi anni noi della Juventus potremmo vincere la Champions". Infine, Khedira ha sottolineato che conquistare la Coppa dalle grandi orecchie non è solo il suo sogno, ma è anche il desiderio di tutto il popolo juventino.

Khedira ammirava Zidane

Sami Khedira è un centrocampista molto tecnico e abile in zona gol. Il tedesco, come tutti i calciatori, ha avuto fin da piccolo dei modelli da seguire. Il giovane Khedira guardava con occhi sognanti giocatori come Zidane e Vieira e aspirava a diventare come loro. Il tedesco è riuscito a realizzare il suo sogno di bambino visto che è diventato un calciatore professionista. Khedira, in carriera, ha vinto quasi tutto sia a livello di club che di nazionale, ma non è mai sazio di vittorie e per questo spera di riuscire a conquistare tanti altri titoli.