Inter e Juventus saranno molto probabilmente le protagoniste della prossima sessione di calciomercato. Le due società sono quelle più forti dal punto di vista economico in Italia e per questo motivo potrebbero riuscire a superare la crisi che ha colpito anche il mondo del calcio negli ultimi mesi con maggior facilità. Sono tanti gli obiettivi in comune dei due club ma i loro interessi potrebbero anche intrecciarsi. Uno dei nomi accostati al club nerazzurro, infatti, è quello di Paulo Dybala, che sembra essere l'alternativa perfetta in caso di cessione di Lautaro Martinez al Barcellona. Una suggestione anche per i tifosi, che sui social non nascondono la voglia di vedere la Joya a Milano.

La richiesta del tifoso

Il nome di Paulo Dybala è stato spesso accostato ai colori dell'Inter negli ultimi mesi. Già l'estate scorsa si discuteva di un possibile scambio tra la Joya e Mauro Icardi, con il centravanti che, però, alla fine si è trasferito all'estero, al Paris Saint-Germain che lo ha riscattato qualche settimana fa per 50 milioni di euro più bonus.

Con la cessione di Lautaro Martinez, i nerazzurri dovranno trovare un sostituto che non lo faccia rimpiangere e il sogno di Marotta resta il fantasista della Juventus. È stato proprio l'attuale amministratore delegato dell'Inter a portarlo a Torino, acquistandolo dal Palermo per quasi 40 milioni di euro. Una suggestione di mercato che non sta passando inosservata visto che i tifosi nerazzurri vedrebbero di buon occhio l'avvicendamento.

Durante una diretta su Twitch un tifoso del club nerazzurro ha chiesto a Douglas Costa e Paulo Dybala di trasferirsi all'ombra del Duomo. "Quand'è che venite all’Inter?”. Il brasiliano sogghigna e ridacchia, poi fa a Paulo: “Ha chiesto quando andiamo all’Inter!” per poi spegnere i sogni del tifoso: “Mai, caro.

Ti dico mai". Nessuna risposta, però, da parte dell'argentino, che era intento a giocare.

La Juventus lavora al rinnovo

La Juventus non lascerà andare Paulo Dybala tanto facilmente. Molto, comunque, dipenderà dalle trattative per il rinnovo, visto che il suo contratto scade a giugno 2022 e i bianconeri non vogliono arrivare alla prossima estate senza la fumata bianca per non essere a un anno dalla scadenza, condizione che li porrebbe in una posizione di svantaggio.

La richiesta resta importante, dato che l'argentino avrebbe richiesto 15 milioni di euro a stagione. Sono pochi i club che potranno assecondare la richiesta di almeno 80 milioni di euro per il suo cartellino. Tra questi potrebbe esserci proprio l'Inter in caso di cessione di Lautaro Martinez al Barcellona per la clausola rescissoria di 111 milioni di euro. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, non ha mai nascosto la stima per la Joya e nella prossima sessione potrebbe fare un tentativo.