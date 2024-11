La Juventus e il Napoli sono pronte a darsi battaglia sul mercato per rafforzare le rispettive squadre in vista della seconda metà della stagione. I bianconeri monitorano Angel Correa, attaccante argentino in uscita dall'Atletico Madrid, mentre entrambe le squadre sembrano interessate a Eberechi Eze, centrocampista del Crystal Palace che sta attirando l'attenzione dei migliori club europei per il suo talento e la sua versatilità. In difesa la Juventus starebbe valutando due profili: Milan Skriniar in uscita dal PSG e Ardian Ismajli dell'Empoli, seguito anche dal Napoli.

Eberechi Eze: talento e versatilità nel mirino di Juventus e Napoli

Il centrocampista inglese di origini nigeriane, Eberechi Eze, è uno dei nomi più caldi del mercato invernale. Con 4 gol e 2 assist in 12 partite in questa stagione, il giocatore del Crystal Palace ha mostrato qualità tecniche fuori dal comune, attirando l’attenzione di Juventus e Napoli. Eze si distingue per la sua capacità di creare occasioni, rompere le linee difensive e segnare da diverse posizioni. I bianconeri vedono in lui un rinforzo ideale per il centrocampo, mentre il Napoli potrebbe puntare su Eze per aumentare la creatività e la profondità della propria rosa, in vista di una stagione che potrebbe culminare in una nuova corsa allo scudetto.

Il 26enne è legato al Crystal Palace, ma un’offerta convincente potrebbe convincere il club inglese a cedere uno dei suoi talenti più promettenti.

Juventus e Fiorentina puntano Angel Correa: occasione dal mercato di gennaio

Angel Correa, attaccante classe 1995 e pilastro della nazionale argentina, potrebbe invece lasciare l'Atletico Madrid nella prossima finestra di mercato.

Secondo il portale spagnolo Fichajes.net, il club madrileno sarebbe disposto a cedere il giocatore per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, un investimento alla portata di molte squadre. La Juventus è tra le principali pretendenti per il suo cartellino, ma dovrà fare attenzione alla concorrenza della Fiorentina e del Crystal Palace.

Il contratto di Correa, in scadenza a giugno 2026, potrebbe rappresentare un ostacolo per eventuali trattative, ma l'Atletico sembra intenzionato a liberare spazio in rosa e alleggerire il monte ingaggi.

La sfida tra Juventus e Napoli si accende sul mercato

La competizione tra Juventus e Napoli, già accesa sul campo, si estende ora al mercato. I due club potrebbero contendersi a gennaio il cartellino del centrale difensivo Ardian Ismajli dell'Empoli. Le due squadre avrebbero già effettuato un sondaggio esplorativo nelle corse settimane. La Juventus attende novità dal PSG in merito al centrale difensivo ex Inter, Milan Skriniar. Il calciatore accetterebbe un ritorno in Italia ma il trasferimento dipenderà dalle condizioni economiche e dalla volontà del club francese di co-partecipare al pagamento dell'ingaggio del calciatore fino a fine stagione.