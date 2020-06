Fino a qualche settimana fa, lo scambio messo in piedi da Juventus e Barcellona con protagonisti Arthur e Pjanic sembrava destinato a una fumata nera. La volontà del brasiliano era quella di restare a Barcellona per potersi giocare le sue carte e affermarsi anche in Europa. Nelle ultime ore, invece, secondo Calciomercato.com le cose sarebbero cambiate a causa della presa di posizione del club spagnolo, intento a cedere il centrocampista anche per motivi finanziari.

Contatti diretti tra le parti, l'affare può andare in porto entro il 30 giugno, proprio a ridosso dei giorni in cui la Uefa comunicherà ufficialmente i nuovi paletti per rispettare i parametri del Fair Play Finanziario.

Nell'affare rientrerebbe anche Mattia De Sciglio.

L'entourage di Arthur cerca l'accordo economico con la Juventus

Arthur sa bene che puntare i piedi rischierebbe di fargli perdere un anno ed è per questo che l'entourage del calciatore sarebbe in continuo contatto con il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, per cercare l'accordo economico in merito all'ingaggio. Si tratta sulla base di 4-4,5 milioni netti a stagione più bonus. Confronti continui tra tutte le parti in gioco, con il Barcellona che ha fretta di chiudere l'operazione e che ha già "scaricato" il brasiliano, facendogli capire che non ci sarà spazio per lui nel prossimo progetto.

Dall'altra parte, Pjanic accetterebbe di buon grado il Barcellona.

La Juventus non ha fretta e mantiene una calma apparente, ribadendo l'assoluta convinzione di volere Arthur affinché lo scambio possa andare in porto. Oltre a Pjanic, Paratici starebbe cercando di includere anche De Sciglio e lavorare su uno scambio di pari valutazione economica, con una valutazione complessiva da circa 60 milioni su entrambi i fronti.

La regola d'oro resta la stessa: per Pjanic, serve Arthur. Altrimenti non salta tutto, ma non ci sarà il coinvolgimento del bosniaco.

L'alternativa ad Arthur è Paredes del PSG

Il d.s. Paratici sa bene che in operazioni come queste l'esito non è mai scontato ed è per questo che starebbe studiando possibili alternative.

Il nome forte resta quello di Leandro Paredes del PSG, da sempre un pupillo di Paratici. La Juventus cercò di comprarlo già ai tempi della Roma, ma l'alta valutazione dei giallorossi frenò tutto. Anche in questo caso, non sarebbe da escludere uno scambio con Pjanic, anche se la volontà del centrocampista bosniaco è quella di lasciare la Juventus solamente per il Barcellona.

Non resta che aspettare la fine di questo mese per vedere l'evolversi della situazione, ma il futuro di Pjanic sembra essere sempre più lontano dai colori bianconeri della Juventus.