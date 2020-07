Una stagione da incorniciare per il Crotone, fresco di promozione aritmetica in Serie A. La squadra rossoblu, attualmente al secondo posto in classifica, con la vittoria nell'ultimo turno all'Armando Picchi di Livorno è riuscita a staccare il pass per la massima serie nonostante un torneo equilibrato. Un ritorno nel calcio dei grandi club italiani che avviene a due stagioni di distanza dalla retrocessione sopraggiunta nel match del San Paolo di Napoli, una gioia per la città e per la tifoseria che in questa stagione, a causa della pandemia da Covid-19 ha dovuto seguire da casa le gare decisive, soffrendo nei momenti di difficoltà, prima della gioa arrivata con l'ultima importantissima vittoria in campionato.

Un torneo che volge verso la conclusione, con due match ancora in programma, quelli contro Frosinone e Trapani prima di staccare la spina e dedicarsi esclusivamente al mercato estivo.

Crotone, interesse per Agoume

Così come nelle prime due stagioni di Serie A della sua storia, il Crotone potrebbe ripartire nella prossima stagione garantendo al tecnico Giovanni Stroppa il giusto mix di giovani promettenti e calciatori di esperienza. Nelle ultime ore le voci di mercato avrebbero accostato ai calabresi il profilo del giovane centrocampista Lucien Agoume, classe 2002, che in passato ha vestito la maglia del Sochaux in Francia. L'obiettivo del club crotonese sarebbe quello di ottenere il calciatore con la formula del prestito fino al termine della prossima stagione.

Non solo Lucien Agoume, il Crotone starebbe valutando anche la richiesta del prestito dell'attaccante nerazzurro Sebastiano Esposito, per il quale ci sarebbe un forte interessamento anche dell'Atalanta.

Diversi record alla portata per il Crotone

La società calabrese, nonostante le voci di mercato, rimane comunque concentrata sulla conclusione del campionato di Serie B che vede i rossoblu a caccia di nuovi record.

Per il Crotone è viva la possibilità di potersi fregiare del migliore attaccante del torneo, Nwankwo Simy, attualmente in vetta alla classifica dei marcatori con venti reti. La squadra, reduce da dodici risultati utili consecutivi, potrebbe eguagliare il record della sua storia in cadetteria che parla di tredici risultati già contro il Frosinone e superarlo nel match del "Provinciale" contro il Trapani.

Nelle ultime dieci giornate, il Crotone rappresenta la squadra che ha collezionato più punti in campionato, anche più del Benevento capolista, con 22 punti per gli squali e 20 per i sanniti. Un testa a testa a distanza per chiudere quindi nel migliore dei modi questo anno sportivo e concentrarsi sul prossimo torneo di Serie A.