La vittoria contro la Sampdoria ha permesso alla Juventus di conquistare il 36esimo scudetto della storia a due giornate dalla fine del campionato. Un'occasione per concentrare tutte le energie sulla Champions League: il 7 agosto infatti arriverà il Lione all'Allianz Stadium di Torino per gli ottavi di ritorno. Da settembre ritornerà anche il Calciomercato, anche se la Juventus è da mesi che già lavora in previsione prossima stagione. Basti guardare l'acquisto a gennaio di Dejan Kulusevski e quello di Arthur Melo a fine giugno nello scambio che ha portato Pjanic al Barcellona. Gli investimenti, però, non finiranno qui anche perché la dirigenza punta ad allestire una rosa ancora più competitiva rispetto a quella attuale.

Secondo il giornale sportivo spagnolo 'Don Balon', si sarebbe mosso in prima persona Cristiano Ronaldo per suggerire alla Juventus un importante acquisto per la difesa. Il portoghese riterrebbe il centrale del Napoli Khalidou Koulibaly il rinforzo ideale per il settore difensivo, considerando le difficoltà fisiche di Chiellini e le prestazioni non ideali di Leonardo Bonucci.

Juventus, CR7 avrebbe suggerito acquisto di Koulibaly

Secondo il giornale sportivo spagnolo, Cristiano Ronaldo avrebbe suggerito alla Juventus di acquistare il centrale senegalese Koulibaly. Il portoghese lo riterrebbe il giocatore ideale per migliorare il settore difensivo bianconero, in difficoltà in questa stagione. I tanti gol subiti dalla Juventus, infatti, (31 gol in 49 partite) dimostrano le difficoltà della squadra bianconera, che spesso si è fatta rimontare.

Il classe 1991 però ha un prezzo importante, circa 100 milioni di euro. Difficile quindi che la Juventus decida di spendere una somma del genere per il centrale del Napoli, considerando anche che è vicino il recupero di Mehri Demiral.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato in merito ad un possibile investimento della Juventus per Koulibaly non trovano conferme fra i media sportivi italiani.

Il senegalese invece è accostato maggiormente alla Premier League, con il Manchester City una delle società interessate al suo acquisto. La Juventus, infatti, dovrebbe investire maggiormente sulla mediana e nel settore avanzato. Potrebbero arrivare almeno un regista (Jorginho o Locatelli), una mezzala (Allan o Aoaur) mentre in avanti di cerca un valido sostituto del probabile partente Gonzalo Higuain.

I nomi principali accostati alla Juventus sono: Alexandre Lacazette, Duvan Zapata e Arkadius Milik. Proprio la punta del Napoli è in scadenza di contratto a giugno 2021 e potrebbe arrivare per una somma vicina ai 40 milioni di euro. La Juventus però vorrebbe inserire delle contropartite tecniche per attutire l'esborso economico da presentare al Napoli.