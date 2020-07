Un punto che rafforza la seconda posizione in classifica del Crotone, questo il riassunto del pareggio (1-1) scaturito all'Ezio Scida tra Crotone e Salernitana. Al vantaggio degli ospiti siglato da Maistro ha risposto su calcio di punizione Messias. Un risultato che, complice le sconfitte delle dirette rivali alla promozione, porta il Crotone ad un vantaggio di sei punti sulla terza piazza, attualmente occupata dallo Spezia a tre gare dal termine della stagione. I calabresi iniziano così a scandire il conto alla rovescia che li separa dalla seconda promozione in massima serie della loro storia, un traguardo sfumato nel precedente torneo e vicinissimo in questa stagione che volge al termine.

Intanto non mancano le voci di mercato, in particolare riguardo al bomber Simy, che piace anche in Serie A.

Crotone, Simy trascinatore

Tante delle fortune dei rossoblu passano senza dubbio dalle reti siglate dall'attaccante nigeriano Nwankwo Simy. La punta, che è attualmente in vetta alla classifica dei marcatori con 18 sigilli insieme a Pietro Iemmello del Perugia, si è dimostrata decisiva per gran parte del campionato, mettendo a segno gol decisivi ai fini del risultato. Proprio questa sua vena realizzativa avrebbe attirato negli ultimi giorni le sirene della Serie A e in particolare ci sarebbe l'interessamento da parte della Lazio, squadra che tra l'altro era già stata accostata in passato al calciatore senza però che vi fosse una vera trattativa.

La società del presidente Claudio Lotito, secondo le voci di mercato, avrebbe già deciso di portare nella Capitale il centrocampista Sofian Kiyine, tra i talenti più importanti della Salernitana. Proprio nel match contro i granata sarebbe stato seguito dagli osservatori capitolini pure Nwankwo Simy, che avrebbe convinto la dirigenza biancoceleste.

Crotone verso la Serie A

Nei giorni scorsi nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di TmwRadio, a parlare del futuro della punta rossoblu era stato proprio il ds Beppe Ursino il quale, interpellato, ha voluto evidenziare i grandi progressi registrati da Simy sotto la gestione del tecnico Giovanni Stroppa.

Lo stesso dirigente crotonese vorrebbe confermare l'attaccante in rosa anche per il prossimo campionato. La promozione in Serie A ormai ad un passo per il Crotone e il contratto in essere di più anni con la società mette sicuramente il Crotone nella situazione di poter decidere al meglio riguardo al futuro del calciatore.

Legato alla città crotonese, Nwankwo Simy non ha mai nascosto la sua voglia di ritornare in massima serie proprio con gli squali. La Lazio potrebbe rimanere alla finestra e decidere di effettuare un'offerta, non sarà però facile strappare la punta ai rossoblu in un momento di grande gioia e sopratutto di grandi soddisfazioni personali per il giocatore classe '92.