I tifosi della Juventus sognano da anni il ritorno a Torino di Paul Pogba. Per questo motivo cercano anche piccoli segnali ai quali appigliarsi per credere di poter rivedere il francese in maglia bianconera. Nella serata di ieri mercoledì 1º luglio, Paulo Dybala è stato in diretta su Twitch e ha parlato in generale di alcuni ex giocatori juventini che avrebbero voglia di tornare a Torino. Questo discorso del numero 10 della Juventus ha scatenato la fantasia dei tifosi della Vecchia Signora che credono che la Joya stesse parlando di Paul Pogba. In realtà Dybala non ha mai nominato il centrocampista francese: "Ho parlato con tanti ex compagni che molte volte, quando vanno via, hanno tanta voglia di tornare", questa è la frase che ha scatenato la fantasia dei sostenitori juventini, ma appunto quello dell'argentino era un discorso fatto in generale e non c'era nessun riferimento specifico.

La Juventus fa chiarezza su Pogba

Paulo Dybala, nel corso di una diretta su Twitch, ha svelato che spesso gli è capitato di parlare con alcuni ex compagni di squadra che avrebbero voglia di tornare a Torino: "Te lo dicono perché ti trovi bene, ti trattano bene, perché ti abitui a vincere". Dybala ha anche spiegato che la Juventus gioca per vincere e questo deve essere lo scopo che spinge ogni giocatore a scendere in campo. Il numero 10 juventino ha anche sottolineato che la Vecchia Signora è abituata a raccogliere tanti successi e a volte capita che si vincano venti partite di fila, ma se poi si perde un match sembra che venga giù il mondo. Questo discorso di Dybala ha scatenato la fantasia dei tifosi bianconeri che credono che l'argentino stesse parlando di Paul Pogba.

Ma questo non è il solo appiglio che ha fatto drizzare le antenne dei sostenitori juventini. Infatti, il profilo Twitter, in lingua spagnola, della Juventus ha voluto ricordare un gol del passato di Pogba. Questo tweet è stato mal interpretato dai tifosi della Vecchia Signora, tant'è che il club ha dovuto fare un post di rettifica: "Back significava ritorno al passato!

Volevamo solo ricordare i gol di un ex giocatore del club. Non pensate diversamente!". Dunque, né Dybala né la Juventus hanno fatto riferimento a Pogba e i tifosi bianconeri dovranno probabilmente mettersi l'anima in pace.

La Juventus ora pensa al derby

Mentre i tifosi della Juventus pensano al mercato e al ritorno a Torino di Pogba, la squadra di Sarri è completamente concentrata in vista del derby di sabato 4 luglio alle 17:15.

Stamani, i giocatori bianconeri si sono ritrovati alla Continassa per allenarsi in vista del match contro il Torino. Sarri sta pensando a qualche cambio di formazione anche se le rotazioni probabilmente non riguarderanno l'attacco, dove certamente ci sarà spazio per Paulo Dybala.