La Juventus, finalmente, ha ritrovato Gonzalo Higuain. Il Pipita si è lasciato alle spalle l'infortunio accusato un paio di settimane fa e, ieri sera 26 giugno, ha fatto il suo ritorno in campo nel match contro il Lecce. Higuain ci ha messo sei minuti per ritrovare la via del gol e ha così contributo alla vittoria della Juventus contro il club pugliese. Al termine del match, il Pipita ha parlato ai microfoni di Sky Sport e ha confidato di aver vissuto un periodo difficile:

"Dopo un periodo un po' brutto, ho cambiato qualcosa nella mia mente e ho capito che la squadra aveva bisogno di me'". Dunque, il numero 21 juventino è pronto a dare il suo contributo in vista del finale di stagione.

La Juventus ritrova Higuain

Gonzalo Higuain, durante il lockdown, è stato in Argentina per stare accanto alla mamma che è gravemente malata. Il Pipita è stato uno degli ultimi giocatori della Juventus a fare il suo ritorno a Torino per riprendere la preparazione in vista del finale di stagione. L'argentino era preoccupato a causa dell'emergenza sanitaria e per la salute di sua mamma. Lo stesso Higuain, ieri sera, ha confidato che durante la pandemia ha passato un momento difficile, ma è stato in grado di superarlo: "Mi sono messo subito a disposizione perché era la cosa giusta da fare". L'argentino ha anche spiegato che ha potuto contare sul supporto della squadra, di Sarri, della dirigenza e dei tifosi e questo lo ha motivato in vista del finale di stagione.

Infine, Higuain ha parlato delle suo stato di forma: "Sono felice per il ritorno, la gamba sta bene e per fortuna sono andato in gol". Adesso, la Juventus dovrà già concentrarsi in vista del prossimo match. Infatti, i bianconeri saranno nuovamente in campo martedì 30 giugno per affrontare il Genoa. L'obiettivo della squadra di Sarri è quello di tenere a distanza le inseguitrici, ma come ha spiegato Higuain non bisognerà abbassare la guardia: "In questo periodo senza il pubblico si può mollare e bisogna stare concentrati".

La gioia degli altri bianconeri

Oltre a Gonzalo Higuain, ieri sera, hanno parlato anche gli altri giocatori della Juventus che hanno affidato le loro sensazioni post gara ai social network. In particolare, Cristiano Ronaldo si è detto felice per la vittoria ottenuta dalla sua squadra: "Vittoria importante!

Grandi ragazzi". Anche Federico Bernardeschi ha utilizzato Instagram per commentare la prestazione della Juventus. Il numero 33 juventino ci ha tenuto a sottolineare il grande spirito di squadra: "Grande vittoria di squadra", ha scritto Bernardeschi. Adesso la Juventus metterà nel mirino le prossime sfide e in particolare si concentrerà in vista del match contro il Genoa. Proprio in vista della gara di Marassi resta da capire se Sarri confermerà il tridente formato da Bernardeschi, Dybala e Cristiano Ronaldo oppure se farà rifiatare qualcuno in vista del derby del 4 luglio.