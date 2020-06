Questa mattina 30 giugno la Juventus si è data appuntamento alla Continassa per partire alla volta di Genova, dove stasera sarà impegnata nella gara valida per la 29ª giornata di Serie A. Per il match odierno, Maurizio Sarri non sembra intenzionato a fare grandi cambi di formazione. Il tecnico della Juventus ripartirà praticamente dagli stessi uomini visti contro il Lecce, in attacco punterà ancora sul tridente formato da Federico Bernardeschi, Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Per il resto c'è ancora qualche piccolo dubbio, in modo particolare a centrocampo. Infatti, Sarri deve scegliere chi far giocare come mezz'ala sinistra.

Al momento i due principali candidati sembrano essere Adrien Rabiot e Blaise Matuidi. I due francesi sono in ballottaggio e il dubbio verrà risolto solo poco prima del fischio d'inizio del match contro il Genoa.

La Juventus sfiderà il Genoa con il 4-3-3

Questa sera, la Juventus scenderà in campo con il classico 4-3-3. Infatti, Maurizio Sarri darà continuità al sistema di gioco che sta dando maggiori garanzie. Dunque, contro il Genoa, si rivedrà la difesa formata da Cuadrado, Bonucci e de Ligt. A completare il reparto arretrato ci sarà Danilo. Il brasiliano tornerà tra i titolari dopo aver scontato il turno di squalifica nel match contro il Lecce. Con il ritorno di Danilo, Sarri potrà spostare nuovamente Matuidi a centrocampo.

Anche se il francese non è ancora certo di un posto da titolare. Infatti, il numero 14 juventino è in ballottaggio con Adrien Rabiot. Per il resto a centrocampo non dovrebbero esserci sorprese e il tecnico della Juventus si affiderà a Rodrigo Bentancur e Miralem Pjanic. Il numero 30 juventino, nel match contro il Lecce, aveva accusato un piccolo crampo, ma adesso sta bene e salvo sorprese contro il Genoa giocherà.

Qualora, Bentancur dovesse riposare al suo posto giocherebbe Ramsey, anche se questa sembra essere un'ipotesi piuttosto remota. Anche in attacco sembrano esserci pochi dubbi visto che si va verso la conferma del tridente visto contro Bologna e Lecce. Infatti, Sarri ha scelto Bernardeschi per completare il terzetto offensivo con Dybala e Cristiano Ronaldo.

Dunque, anche per il match di stasera il numero 33 juventino è favorito su Douglas Costa.

Probabile formazione Juventus (4-3-3): Szczesny, Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Danilo, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

21 convocati per la Juventus

La Juventus, prima di partire per Genova, ha diramato l'elenco dei convocati per il match odierno. Gli uomini a disposizione di Maurizio Sarri sono 21. Ecco l'elenco completo: Szczesny, Buffon, Pinsoglio, Wesley, Bonucci, de Ligt, Rugani, Danilo, Cuadrado, Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore, Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Dybala, Higuain, Douglas Costa e Olivieri.