L'Inter sarà una delle grandi protagoniste della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri hanno già messo a segno il primo acquisto importante con l'arrivo di Achraf Hakimi dal Real Madrid per 40 milioni di euro più cinque milioni di bonus. Il club meneghino, però, farà sicuramente qualcosa anche a centrocampo, il reparto che ha sofferto maggiormente quest'anno a causa degli infortuni. Andrà via Borja Valero, in scadenza di contratto, e almeno uno tra Matìas Vecino e Roberto Gagliardini, se non entrambi. Per questo motivo la società vorrebbe mettere a segno un grande colpo che alzi notevolmente il tasso tecnico e uno degli obiettivi sarebbe Fabian Ruiz.

Inter su Fabian Ruiz

L'Inter sarebbe alla ricerca di un rinforzo di spessore per il centrocampo in vista della prossima stagione. Il nome finito sul taccuino di Ausilio e Marotta sarebbe quello di Fabian Ruiz. Stando a quanto riportato da Don Balon, i nerazzurri vorrebbero il centrocampista spagnolo, in grado di abbinare centimetri e qualità. Il classe 1996 ha confermato di poter giocare ad altissimi livelli visto che anche quest'anno con la maglia del Napoli ha fatto la differenza, sia in campo italiano, sia in campo europeo. Inoltre, con la maglia della Nazionale Under 21 è stato il protagonista assoluto nell'Europeo vinto lo scorso anno.

Sono due le reti messe a segno da Fabian Ruiz, a fronte di cinque assist, in 29 presenze in questo campionato.

Il giocatore pare essere in grado di fare di più, soprattutto a livello finalizzativo viste le qualità fatte intravedere. La mancata qualificazione in Champions League dei partenopei potrebbe essere un fattore importante. Il Napoli, comunque, non se ne priverà molto facilmente. Gli azzurri, infatti, hanno fatto un investimento importante nell'estate del 2018, pagando la clausola rescissoria da 30 milioni di euro al Betis Siviglia e respingendo proposte importanti arrivate da Barcellona e Real Madrid la scorsa estate.

La possibile trattativa

Stando a quanto riportato da Don Balon, l'Inter potrebbe avere la forza economica necessaria per provare l'assalto a Fabian Ruiz grazie alla possibile cessione di Lautaro Martinez al Barcellona. Il Napoli, comunque, valuta il centrocampista spagnolo non meno di 70-80 milioni di euro ma i nerazzurri potrebbero provare ad inserire una contropartita tecnica nell'affare per abbassare l'esborso economico.

I nomi sul tavolo sarebbero quelli di Matìas Vecino e Roberto Gagliardini, valutati entrambi 20 milioni di euro, più un conguaglio da 60 milioni di euro. Cifra che l'Inter potrebbe incassare anche senza la cessione di Lautaro, visto che non è esclusa la partenza di Christian Eriksen, il quale ha una valutazione propria da 60 milioni di euro.