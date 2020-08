Entra nel vivo l'estate del Crotone alle prese con le scelte che andranno a influenzare la prossima stagione sportiva. Il club calabrese, neopromosso in Serie A, oltre a guardare al mercato italiano ed estero per ricercare calciatori che possano migliorare la squadra, pensa anche al capitolo riconferme, con il discorso legato ai rinnovi di contratto. Tra i calciatori che potrebbero rimanere in rossoblu anche nel prossimo torneo ci sarebbe pure il centrocampista libico Ahmad Benali, in scadenza di contratto dopo tre campionati vissuti in Calabria e corteggiato con insistenza da diversi club esteri e di massima serie italiana.

Crotone, si lavora al rinnovo di Benali

Nonostante qualche infortunio importante, il centrocampista Ahmad Benali ha rappresentato uno dei valori aggiunti della squadra di Giovanni Stroppa. Con sette reti siglate in questa stagione, il numero 10 del Crotone è stato uno dei protagonisti della seconda promozione in Serie A della storia del club. Con il termine del campionato il suo contratto è di fatto concluso, ma la società vorrebbe trattenere in squadra il suo centrocampista.

Secondo le ultime indiscrezioni nei prossimi giorni potrebbe esserci un incontro per valutare le possibilità di rilanciare l'avventura in Calabria del giocatore libico che in queste settimane ha ricevuto l'offerta de Parma, ma anche il corteggiamento di altri club come il Genoa e il Ludogorets.

Per Ahmad Benali potrebbe arrivare un'offerta di nuovo contratto della durata di due o anche di tre stagioni.

Crotone, l'evoluzione del numero 10

Arrivato dal Pescara come esterno di attacco del 4-3-3 il centrocampista è stato ben presto spostato davanti alla difesa nel 3-5-2 di Giovanni Stroppa. Alcune prestazioni iniziali sotto le attese hanno fatto in modo che Ahmad Benali venisse spostato qualche metro più avanti, andando a formare il terzetto di centrali di centrocampo con Andrea Barberis e Niccolò Zanellato.

È un calciatore abile con la palla tra i piedi, capace di creare superiorità numerica e farsi trovare pronto davanti alla porta avversaria. Un valore aggiunto del Crotone, con il quale è riuscito a dare vita a una grande stagione culminata con la promozione in Serie A con due giornate di anticipo. Proprio in rossoblu il calciatore sembra avere trovato la sua migliore collocazione, andando a diventare uno dei migliori interpreti del ruolo del torneo cadetto.

Una giovane promessa

Per quanto concerne la ricerca di giovani talenti il Crotone starebbe vagliando una pista che porta in Turchia e vedrebbe come protagonista il diciottenne attaccante laterale Goktug Kaan Unuvar in forza all'Eskisehirspor. Un profilo di cui si parla bene in patria e che sarebbe stato posto sotto osservazione anche da club come la Lazio e il Galatasaray.

L'arrivo di un calciatore quasi sconosciuto a molti in Italia non sarebbe una prima volta in casa Crotone. In passato il direttore sportivo del Crotone ha condotto operazioni simili con discreto successo. Una trattativa vera e propria non sarebbe ancora stata intavolata, ma l'interesse ci sarebbe tutto.