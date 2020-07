Questo venerdì 31 luglio si gioca l'ultima giornata di campionato in cadetteria, la quale darà i verdetti finali di questa stagione sportiva. Sarà in campo anche il Crotone di Giovanni Stroppa che, archiviata l'aritmetica promozione in Serie A, andrà a giocarsi il prosieguo della propria striscia di risultati utili positivi sul terreno di gioco dello stadio "Provinciale" di Trapani. La formazione calabrese, che si colloca in seconda posizione, giocherà anche per regalare una gioia a uno dei suoi calciatori più rappresentativi, l'attaccante nigeriano Nwankwo Simy, attuale capocannoniere della Serie B con 20 reti, una in più di Pietro Iemmello attaccante del Perugia.

Crotone, si decide il futuro di Benali

Con la conclusione della stagione alcuni calciatori in scadenza di contratto saranno liberi di accasarsi in altre formazioni. È questo il caso del centrocampista libico Ahmad Benali, da tre stagioni con la maglia dei calabresi. Il numero 10 del Crotone nelle scorse settimane avrebbe ricevuto un'offerta da parte del Parma. Ma da quanto è dato sapere l'accordo coi ducali non sarebbe ancora stato raggiunto. Secondo alcune indiscrezioni il calciatore, conquistata la promozione in Serie A, sarebbe allettato dall'idea di permanere ancora un anno al Crotone per cercare di giocarsi le proprie chance con la maglia di una squadra che tanto gli ha dato in questi anni, nonostante qualche infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano dal terreno di gioco.

Visione di gioco e qualità a centrocampo

Con la sua capacità di saltare l'uomo e creare superiorità numerica in mezzo al campo, Ahmad Benali ha saputo confermarsi come uno dei migliori interpreti della categoria. In questo campionato ha mostrato anche una discreta capacità di arrivare al gol, con sette centri realizzati nel corso delle 37 gare di campionato.

Arrivato dal Pescara, inizialmente, è stato utilizzato come regista davanti alla difesa da Giovanni Stroppa, prima di essere avanzato nuovamente come interno di un centrocampo a cinque elementi. Il cambio di posizione è stato però utile a farne esaltare le doti, avvicinandone il raggio d'azione alla porta avversaria.

Crotone, torna di moda il nome di Tutino

Per quanto riguarda il mercato in entrata le ultime indiscrezioni avrebbero nuovamente avvicinato l'attaccante Gennaro Tutino al Crotone. Il calciatore in forza all'Empoli, ma di proprietà del Napoli, era già stato trattato dalla società calabrese nella finestra di mercato invernale. La promozione in Serie A e una stagione poco esaltante in terra di Toscana potrebbero fare propendere il calciatore verso la firma con i rossoblu in modo da ritornare in quella Serie A vissuta - anche se non da protagonista - per sei mesi con la maglia dell'Hellas Verona.