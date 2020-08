Tempo di mercato in casa Crotone dopo la conclusione del campionato di Serie B 2019-2020 che ha visto i rossoblu ritornare in Serie A. La società calabrese che in questi giorni ha concesso ufficialmente le vacanze ai tesserati, ha iniziato a lavorare alla programmazione del prossimo campionato di massima serie. Dai rinnovi alle cessioni, passando per la campagna acquisti, sono diversi i punti sui quali effettuare le giuste valutazioni prima di effettuare le prime scelte. Nelle ultime ore secondo le indiscrezioni di mercato gli "squali" avrebbero soffermato la loro attenzione su Riccardo Sottil, elemento della Fiorentina.

Tuttavia, pero, potrebbero salutare a breve Gabriele Bellodi.

Crotone, si segue la linea verde

In attesa di capire quali calciatori faranno parte della rosa della squadra che affronterà il prossimo campionato di Serie A con Giovanni Stroppa, il Crotone inizia a valutare alcuni profili che potrebbero soddisfare le richieste tecniche dell'allenatore. Uno dei nomi accostati ai rossoblu sarebbe quello di Riccardo Sottil, classe 1999, attaccante della Fiorentina in cerca di una nuova collocazione e maggiore minutaggio. Il calciatore che ha collezionato 18 presenze in questa stagione con la maglia viola, potrebbe essere girato in prestito per maturare. Proprio il Crotone si sarebbe interessato al ragazzo che potrebbe seguire la stessa linea avuta negli anni scorsi con il prestito e la contestuale valorizzazione di Federico Bernardeschi.

Bellodi pronto a salutare Crotone

Con il poco spazio trovato nella rosa dei calabresi il difensore Gabriele Bellodi, giunto in estate con la formula del prestito dal Milan, sarebbe prossimo al rientro al club rossonero. Il suo rapporto con la compagine rossoblu sembra così destinata a giungere a conclusione con poche soddisfazioni personali, ma con la conquista del secondo posto e della promozione in Serie A, anche se non da protagonista.

Sul difensore negli ultimi giorni sarebbe stato registrato l'interessamento del Venezia e della Reggiana. Già nella sessione di mercato invernale il profilo di Gabriele Bellodi era stato accostato ad altre formazioni ma la scelta comune delle due società, Crotone e Milan, era stata quella di trattenere ulteriormente il calciatore in maglia rossoblu.

Una nuova avventura in Serie A

Quello che prenderà il via nel mese di settembre, salvo diverse comunicazioni, sarà un campionato di massima serie che vedrà nuovamente ai nastri di partenza il Crotone. La formazione del presidente Gianni Vrenna parteciperà per la terza volta nella sua storia al torneo di Serie A, andando di fatto a rappresentare un'intera regione, quella calabrese che potrà contare su due formazioni in cadetteria come Reggina e Cosenza. Un riscatto calcistico e sociale per un territorio alle prese con molteplici problematiche e che proprio attraverso il calcio è riuscito a ottenere grandi soddisfazioni.