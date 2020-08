La Juventus è al lavoro per allestire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Sarà un 2020-2021 molto più complicato per i bianconeri in campionato, in quanto Inter, Lazio, Roma, Milan e Napoli proveranno a dar fastidio ai bianconeri. La società di Agnelli sembrerebbe intenzionata a cambiare diversi elementi della rosa, affidandosi a giovani di qualità. Accanto a questi saranno inseriti anche giocatori in grado di garantire quella esperienza internazionale utile sopratutto a livello europeo.

Secondo La Gazzetta dello Sport il nuovo tecnico bianconero Andrea Pirlo avrebbe richiesto espressamente due acquisti: un regista e una punta fisica e tecnica.

Il possibile sostituto di Pjanic (finito al Barcellona) davanti alla difesa potrebbe essere Manuel Locatelli. Pirlo avrebbe fatto il nome dell'attuale centrocampista del Sassuolo, la sua idea è infatti quella di schierare Bentancur nel ruolo di mezzala. Altra possibile richiesta avanzata dal nuovo tecnico della Juventus è Edin Dzeko.

Secondo il giornale sportivo milanese, Pirlo avrebbe fatto due nomi alla Juventus per rinforzare centrocampo e settore avanzato. Si tratta di Manuel Locatelli e di Edin Dzeko.

Il centrocampista del Sassuolo è giovane (classe 1998) e ha dimostrato nell'ultima stagione con la maglia della squadra emiliana di aver fatto il definitivo salto di qualità.

Ha anche un prezzo vantaggioso (25-30 milioni di euro) rispetto ad altri giocatori che comunque interessano alla società bianconera. Ad esempio Tonali, che sembra vicinissimo all'Inter, costa 50 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece Edin Dzeko, non rientrerebbe nella politica acquisti 'giovani di qualità' sposata dalla Juventus, ma garantirebbe un'alternativa importante in avanti.

L'idea di Pirlo infatti è quella di schierare il tridente Dybala-Cristiano Ronaldo-Kulusevski, con l'argentino 'falso nueve'. Dzeko sarebbe la prima alternativa all'argentino.

In sede di mercato la punta bosniaca sarebbe quindi preferita ad Arkadius Milik per le sue caratteristiche tecniche e fisiche.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe decidere di investire anche nei ruoli di esterno difensivo. Potrebbe arrivare infatti un terzino destro, soprattutto in caso di partenza di Mattia De Sciglio. Piacciono Alessandro Florenzi ed Hector Bellerin.

Mentre per quanto riguarda la fascia opposta, Alex Sandro potrebbe finire in Inghilterra. In caso di trasferimento in Premier League, potrebbe arrivare uno fra Emerson Palmieri e Marcelo.