L'Inter sarà protagonista della prossima sessione di Calciomercato. I nerazzurri hanno già ufficializzato gli acquisti di Achraf Hakimi, dal Real Madrid per 40 milioni di euro più cinque milioni di bonus, e Alexis Sanchez, lasciato libero a parametro zero dal Manchester United, che ha puntato a liberarsi del suo pesante ingaggio.

Non finisce qui, visto che il club meneghino potrebbe attuare una vera e propria rivoluzione a centrocampo. Sono in tre gli elementi che potrebbero andare via: Matìas Vecino, Roberto Gagliardini e Borja Valero, con quest'ultimo in scadenza di contratto. I nerazzurri vorrebbero mettere a segno un colpo che possa alzare notevolmente il livello del reparto e per questo Ausilio e Marotta starebbero lavorando sotto traccia per arrivare a Sergej Milinkovic-Savic.

Inter su Milinkovic-Savic

Il grande obiettivo dell'Inter per la prossima sessione di calciomercato potrebbe essere Sergej Milinkovic-Savic. Stando a quanto riportato da Sportmediaset, Piero Ausilio e Giuseppe Marotta starebbero lavorando sotto traccia per cercare di anticipare la concorrenza, rappresentata soprattutto dal Paris Saint-Germain.

L'amministratore delegato nerazzurro è da sempre un estimatore del centrocampista serbo, a tal punto da provare ad acquistarlo già quando era un dirigente della Juventus.

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, infatti, per far fare il salto di qualità al centrocampo avrebbe chiesto un giocatore con le sue caratteristiche, in grado di abbinare qualità e quantità, bravo in fase di interdizione ma decisivo anche negli inserimenti.

In quest'annata Milinkovic-Savic è tornato sui livelli ammirati due anni fa, trascinando la Lazio in Champions League. Sono 37 le presenze accumulate in Serie A in questa stagione, mettendo a segno ben sette reti e collezionando quattro assist.

La possibile trattativa con la Lazio

La Lazio non sembra disposta a lasciar andare facilmente Sergej Milinkovic-Savic.

Il direttore sportivo, Igli Tare, ha già dichiarato di non voler alzare il muro e, qualora il giocatore lo dovesse richiedere, verranno valutate le proposte che arriveranno per acquistarlo. I biancocelesti, però, hanno già fatto sapere che non accetteranno offerte inferiori agli 80 milioni di euro. Una cifra molto alta, soprattutto dopo la crisi che ha colpito anche il mondo del calcio negli ultimi mesi.

L'Inter, però, potrebbe mettere sul piatto un conguaglio tra i 55 e i 60 milioni di euro più una contropartita tecnica. I nomi sul piatto sarebbero quelli di Matìas Vecino e Roberto Gagliardini, ormai ai margini del progetto nerazzurro e probabilmente destinati a dire addio.