Secondo quanto riportato dai media spagnoli, i dirigenti della Juventus, potrebbero cedere Paulo Dybala al Real Madrid e servirsi del ricavato per ingaggiare l'attaccante mancino Mohamed Salah. Sempre dalla penisola iberica giungono indiscrezioni di un possibile addio di Cristiano Ronaldo e con destinazione Paris Saint-Germain, il portoghese non avrebbe digerito l'eliminazione dalla Champions League ad opera del Lione.

Calciomercato Juventus, secondo voci spagnole piace Salah e possibile approdo di Ronaldo al Psg

In questi giorni, il dirigente sportivo Fabio Paratici, starebbe lavorando per apportare varie modifiche nella rosa a disposizione del neo tecnico Andrea Pirlo, in vista della nuova stagione che inizierà il prossimo 19 settembre.

Molteplici sono le voci sui possibili cambiamenti e tra questi si paventano anche cessioni eccellenti come Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. In entrata la società starebbe valutando il possibile acquisto di Mohamed Salah, classe 1992.

Secondo quanto riportato sulla rivista digitale iberica "Don Balon", il fuoriclasse egiziano varrebbe 120 milioni di euro e per arrivare a tale cifra i bianconeri potrebbero cedere Dybala al Real Madrid, infatti la società delle merengues sarebbe interessata all'argentino e disposta a dare 100 milioni. Dunque, con l'eventuale cessione della "Joya" e di qualche altro giocatore, la Juventus avrebbe la forza economica per riportare Salah in Italia. Per quanto riguarda invece il futuro di Ronaldo, sempre secondo la stampa iberica ma questa volta la fonte è il portale "fichajes.net", il cinque volte pallone d'oro potrebbe accettare la corte del Psg.

Il presidente sceicco della squadra francese, Al-Khelaifi, lo vorrebbe affiancare a Neymar e Mbappè per formare uno dei tridenti più forti al mondo.

Mercato Juventus, secondo "rumors" ipotesi scambio Higuain-Piquè per la difesa

Tra le ultime news relative alla campagna acquisti della Juventus c'è anche il nome di Gerard Piquè, campione spagnolo classe 1987.

La società blaugrana potrebbe effettuare una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda la formazione, dopo la brutta stagione conclusa con la sconfitta contro il Bayern Monaco. Uno dei giocatori che potrebbero lasciare è proprio il difensore centrale. Secondo quanto scritto su "Calciomercato.it", la Juventus potrebbe cedere Gonzalo Higuain al Barcellona per arrivare a Piquè.

Il Barca starebbe infatti cercando una riserva per Luis Suarez. La valutazione di Higuain e Piquè è molto si aggirerebbe per entrambi tra 18 e i 20 milioni di euro. Bisogna comunque ricordare che il difensore catalano percepisce otto milioni e mezzo di euro all'anno ed è pertanto difficile che questa operazione vada in porto, considerando che la Juventus ha intenzione di abbassare il monte stipendi della rosa. Vedremo se nelle prossime settimane ci saranno novità, per il momento si tratta solo di indiscrezione.