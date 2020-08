L'Inter ha cominciato a muoversi con largo anticipo sul mercato per cercare di anticipare la concorrenza e rinforzare al meglio la rosa a disposizione del proprio allenatore, Antonio Conte. I nerazzurri hanno già ufficializzato due acquisti a titolo definitivo: Achraf Hakimi dal Real Madrid per 40 milioni di euro più cinque di bonus e Alexis Sanchez, a parametro zero essendo stato lasciato libero dal Manchester United. I nerazzurri ora si stanno concentrando sull'Europa League, visto che lunedì affronteranno lo Shakhtar in semifinale.

Al termine della competizione, però, l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, cercherà in primis di rinforzare il centrocampo con una pedina che sappia abbinare forza fisica e qualità.

Per questo motivo l'obiettivo sarebbe tornato di moda il nome di Allan Marques, già cercato a gennaio, quando il Napoli non ha voluto lasciarlo andare.

L'Inter torna su Allan

L'Inter sembrerebbe intenzionata a tornare su Allan Marques in vista della prossima sessione di calciomercato. Il centrocampista brasiliano ha vissuto, probabilmente, la sua peggior stagione con la maglia del Napoli. Sono state 23 le presenze totalizzate in campionato quest'anno, alcune subentrando anche a partita in corso, mettendo a segno due reti e collezionando un assist, a fronte di sei partite disputate in Champions League. Un rendimento non l'altezza delle aspettative, con l' allenatore Gennaro Gattuso che in alcune circostanze lo ha anche lasciato fuori dalla lista dei convocati.

Il classe 1991 ormai sembra essere alla fine di un ciclo e la sua cessione appare molto probabile. Anche il Napoli sembrerebbe orientato a cederlo rispetto a quanto successo a gennaio, quando ha rifiutato la proposta proprio dell'Inter, oltre ad un sondaggio dell'Everton.

La possibile trattativa tra i due club

Inter e Napoli avrebbero riallacciato i contatti in questi ultimi giorni per discutere proprio del futuro di Allan Marques. I rapporti tra le due società sono ottimi, come testimonia il trasferimento in azzurro di Matteo Politano per poco più di 20 milioni di euro.

La valutazione del centrocampista brasiliano, dopo un'annata molto negativa, non sarebbe superiore ai 25-30 milioni di euro. Per questo motivo i nerazzurri sarebbero pronti a intavolare uno scambio, lo stesso che ha provato a fare a gennaio, mettendo sul piatto il cartellino di Matìas Vecino. Uno scambio alla pari che permetterebbe a entrambe le società di realizzare una plusvalenza importante. Il club di Aurelio De Laurentiis si sarebbe preso del tempo per riflettere ma, qualora non dovessero giungere altre proposte, la fumata bianca potrebbe arrivare anche per inizio settembre, vista la volontà di Marotta di regalare a Conte tutti i rinforzi prima dell'inizio del campionato, fissato per il 19 settembre.