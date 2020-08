L’Inter di Antonio Conte è vicina alla finale di Europa League del 21 agosto a Colonia: ultimo passo prima di raggiungere il proprio sogno e obiettivo, la semifinale contro gli ucraini dello Shakhtar in programma lunedì 17 agosto alle ore 21, in gara secca sul neutro di Düsseldorf. Inter-Shakhtar Donetsk sarà visibile in tv in chiaro su TV8.

Dall’altra parte del tabellone la sfida Manchester United-Siviglia, il giorno precedente al match dei nerazzurri decreterà la prima finalista della seconda competizione continentale.

Dove vedere Inter-Shakhtar Donetsk

Tutte le partite di Europa League saranno trasmesse come sempre in diretta tv su Sky che detiene i diritti in esclusiva della manifestazione.

La partita Inter-Shakhtar Donetsk sarà comunque visibile anche in chiaro, per tutti, su TV8.

In diretta streaming, invece, la semifinale di Europa League tra Inter e Shakhtar del 17 agosto (ore 21) sarà disponibile su Sky Go per gli abbonati Sky, su Now TV previa registrazione e acquistando uno dei pacchetti, e gratuitamente sulla piattaforma online di TV8 (tv8.it.)

La truppa di Conte vuole la finale

Al pari dei nerazzurri anche lo Shakhtar è retrocesso dalla Champions League arrivando terzo dietro l’Atalanta nel girone vinto dal Manchester City. Approdata in Europa League la squadra ucraina allenata dal portoghese Luís Castro ha eliminato il Benfica ai sedicesimi e il Wolfsburg agli ottavi prima di travolgere per 4-1 il Basilea ai quarti nelle Final Eight in corso di svolgimento in Germania.

In patria, invece, precedendo di ben 23 punti la Dinamo Kiev, lo Shakhtar si è laureato campione d’Ucraina per il quarto anno consecutivo.

Un avversario dunque da non sottovalutare per l’Inter, ma gli uomini di Conte sono ormai convinti delle proprie potenzialità e vogliono regalare una grande soddisfazione ai lori tifosi per chiudere alla grande la stagione dopo il secondo posto in campionato con un solo punto in meno della Juventus.

Le probabili formazioni

Antonio Conte dovrebbe confermare anche per lunedì sera lo stesso undici vincente visto contro Getafe e Leverkusen. Eriksen, dunque, anche questa volta dovrebbe iniziare dalla panchina, come Skriniar che in difesa dovrebbe di nuovo lasciare spazio al finalmente ritrovato Godin.

In attacco confermatissimo il tandem Lukaku-Lautaro

Dall’altra parte mister Castro è pronto a rispondere con la sua formazione tipo dove spicca la classe dei brasiliani vari in forza allo Shakhtar, a cominciare dal rapidissimo esterno Taison e dal pericoloso bomber Moraes. Queste le probabili formazioni a Düsseldorf:

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; D’ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All.: Conte.

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Bondar, Matvienko, Krivtsov, Dodò; Stapanenko, Marcos Antonio; Marlos, Patrick, Taison; Moraes. All.: Castro.

I precedenti della partita, nerazzurri imbattuti

Due i precedenti del confronto tra Inter e Shakhtar Donetsk, che risalgono all’estate del 2005 per il terzo turno preliminare della Champions edizione 2005/06.

Novità video - Inter in semifinale in Europa League: l'analisi di Marani Clicca per vedere

L’Inter mise al sicuro la qualificazione già nella gara dell’andata giocata in Ucraina il 10 agosto, quando la squadra allora allenata dall’attuale Ct azzurro Roberto Mancini vinse 2-0 grazie ai gol di Obafemi Martins e Adriano. Due settimane più tardi, fu poi 1-1 nel ritorno di San Siro con un gol lampo di Recoba e pareggio di Elano. Inter dunque imbattuta contro lo Shakhtar.

Non è stato positivo per gli ucraini nemmeno l’ultimo confronto in assoluto contro una formazione italiana, l’Atalanta dagli stessi colori nero e azzurro che otto mesi fa in Champions è passata con un nettissimo 3-0 sul campo dello Shakhtar, scavalcandolo in classifica al fotofinish per volare alla Final Eight di Lisbona.