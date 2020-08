L'Europa League entra nella sua fase cruciale con le semifinali. All'Esprit Arena di Dusseldorf, in Germania (dove si stanno disputando le final eight), si affrontano Inter e Shakhtar Donetsk. I nerazzurri sono i grandi favoriti della competizione. Gli avversari, invece, hanno sovvertito ogni pronostico e sognano di arrivare in finale. Le ultime due sfide tra queste squadre risalgono ai preliminari di Champions League del 2005. All'andata successo del club meneghino in Ucraina per 2 a 0, al ritorno pareggio a Milano (1-1).

Il cammino dei nerazzurri e della squadra ucraina in Europa League

L'Inter sembra aver trovato la giusta quadra ed ora è la grande favorita alla vittoria finale in Europa League.

I nerazzurri vengono da cinque vittorie consecutive, tre in campionato e due in campo europeo. Agli ottavi di finale, infatti, la squadra di Antonio Conte ha eliminato il Getafe battendo gli spagnoli 2 a 0 mentre ai quarti è arrivato il successo di misura (2-1) contro il Bayer Leverkusen al termine di un match in cui i meneghini hanno sprecato numerose occasioni da gol. Migliore in campo, in entrambe le circostanze, Romelu Lukaku, sempre a segno nelle ultime nove partite giocate in questa competizione.

Avversario dell'undici allenato da Conte sarà lo Shakhtar Donetsk che in passato è arrivato anche in fondo a questa competizione. Gli ucraini ai quarti di finale hanno avuto vita abbastanza facile battendo il Basilea con un netto 4 a 1.

Agli ottavi, però, la squadra di Castro ha sovvertito i pronostici eliminando il Wolfsburg con un doppio successo (2 a 1 e 3 a 0). Ai sedicesimi, invece, Taison e soci hanno eliminato il Benfica vincendo 2 a 1 all'andata e dando vita ad uno spettacolare 3 a 3 nella gara di ritorno.

Probabili formazioni Inter-Shakhtar Donetsk

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, si affiderà ancora al 3-5-2. Il grande dubbio è in mezzo al campo con Eriksen che si gioca una maglia da titolare con Roberto Gagliardini. Il danese questa volta potrebbe partire da titolare rispetto a quanto visto contro Getafe e Bayer Leverkusen.

La coppia d'attacco sarà formata sempre da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku con Sanchez costretto ai box e difficilmente recuperabile anche per un'eventuale finale. Per il resto formazione confermata con D'Ambrosio e Young sugli esterni e Barella e Brozovic in mezzo al campo.

Il tecnico dello Shakhtar, Castro, dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1. Al centro dell'attacco ci sarà Taison. Alle sue spalle saranno liberi di agire sulla linea dei trequartisti Marlos, Marcos Antonio e Junior Moraes. A fare da schermo davanti alla difesa, invece, dovrebbero esserci Stepanenko e Alan Patrick.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni, D’Ambrosio, Eriksen (Gagliardini), Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro.

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Kryvtsov, Khocholava, Matvienko, Dodô; Alan Patrick, Stepanenko; Marlos, Marcos Antonio, Junior Moraes; Taison.