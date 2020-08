Quest'oggi 3 agosto, la Juventus godrà di un giorno di riposo e solo da domani 4 agosto la squadra si ritroverà alla Continassa per preparare la gara contro il Lione. Dunque, da martedì, i bianconeri saranno completamente concentrati sulla sfida di Champions League. Il grande dubbio in casa Juventus, in vista del match di venerdì 7 agosto, è legato soprattutto al recupero di Paulo Dybala. Infatti, il numero 10 juventino è alle prese con un fastidio muscolare e sta facendo di tutto per essere a disposizione per la partita contro il Lione. Per capire se l'argentino potrà recuperare oppure no bisognerà attendere il 4 o il 5 agosto.

Infatti, tra martedì e mercoledì, Dybala dovrebbe capire come ha reagito la sua coscia dopo il ritorno in campo di domenica 2 agosto. Se il 4 e il 5 agosto il numero 10 juventino non avrà alcun dolore intensificherà il lavoro.

Dybala tenta il recupero

Paulo Dybala, in questi giorni, si sta sottoponendo ad alcune terapie per recuperare dall'elongazione alla coscia riportata contro la Sampdoria. Il numero 10 juventino vuole essere a disposizione di Sarri per il match contro il Lione. La sensazione è che l'argentino possa essere in panchina in Champions League, anche perché sembra difficile che possa essere titolare. Dybala potrebbe entrare a gara in corso ed essere un'arma in più per la Juventus.

Quest'oggi i bianconeri stanno godendo di una giornata di riposo, ma ovviamente il programma del numero 10 juventino sarà differente. Infatti, Dybala, in giornata, dovrebbe continuare a sottoporsi alle cure per centrare il suo obiettivo ovvero rientrare per il match di venerdì.

Higuain dovrebbe giocare nell'attacco della Juventus

Paulo Dybala, contro il Lione, dovrebbe essere in panchina, perciò al suo posto nell'undici titolare della Juventus dovrebbe esserci Gonzalo Higuain. Il Pipita sembra il favorito per giocare con Federico Bernardeschi e Cristiano Ronaldo. Ovviamente, qualora Dybala dovesse essere in panchina è ipotizzabile che ci sia una staffetta a gara in corso tra i due argentini.

Martedì 4 agosto la Juventus riprenderà ad allenarsi

Queste sono ore di relax, per i giocatori della Juventus. Infatti, Sarri ha concesso un po' di riposo ai suoi ragazzi per farli ricaricare in vista della Champions League. La Juventus si ritroverà al JTC solo nella giornata di domani 4 agosto. Martedì per i bianconeri sarà in programma un allenamento pomeridiano. Dunque, da domani, scatterà ufficialmente la missione Champions League e Maurizio Sarri inizierà a fare anche le prime valutazioni di formazione. Contro il Lione, il tecnico schiererà i suoi titolarissimi e in difesa si rivedrà Matthijs de Ligt che contro il Cagliari e la Roma non è sceso in campo per permettergli di riposare. Venerdì, l'olandese avrà il compito di affiancare Leonardo Bonucci al centro della retroguardia bianconera.