La Juventus, da diverse settimane, è al lavoro per regalare un nuovo centravanti ad Andrea Pirlo. I bianconeri stanno valutando diversi profili per capire qual è il giocatore giusto da affiancare a Cristiano Ronaldo. I nomi al vaglio sono diversi e nelle ultime ore, la Juventus avrebbe avuto una nuova idea per rinforzare il suo attacco. Infatti, Fabio Paratici avrebbe preso informazioni per Luis Suarez. L'uruguaiano sarebbe in rotta con il Barcellona, visto che il nuovo tecnico Koeman gli avrebbe detto che non rientra più nei suoi piani. Per questo motivo, la Juventus starebbe pensando concretamente a Suarez.

Fabio Paratici potrebbe trarre diversi vantaggi dall'acquisto del bomber uruguaiano.

La Juventus cerca un nuovo attaccante

La Juventus, in questi giorni, è al lavoro per la rescissione di Gonzalo Higuain. Infatti, i bianconeri vorrebbero regalare ad Andrea Pirlo un nuovo attaccante.

Fabio Paratici ha una lunga lista di nomi e poi deciderà qual è il giocatore che meglio si integra con Cristiano Ronaldo. Il Chief Football Officer vorrebbe un bomber di esperienza e che possa segnare più di quanto abbia fatto Higuain.

La Juventus, in queste settimane, starebbe seguendo con grande interesse Edin Dzeko, ma nelle ultime ore sarebbero salite e non poco le quotazioni di Luis Suarez. L'uruguaiano potrebbe lasciare il Barcellona, visto che sarebbe in rotta con il club catalano.

Suarez, però, non sarebbe disposto a rinunciare nemmeno a un centesimo e vorrebbe una buonuscita. Una volta che il bomber classe '87 avrà chiarito definitivamente la sua posizione, a quel punto la Juventus potrebbe farsi avanti con forza. Infatti, i bianconeri non dovrebbero versare nemmeno un euro per il cartellino di Suarez e inoltre potrebbero avere dei vantaggi a livello fiscale: sfruttando il decreto crescita, qualora facesse firmare un triennale al bomber classe '87, avrebbe diversi sgravi.

Dunque, Suarez, per i bianconeri, potrebbe essere un'occasione di mercato da non lasciarsi scappare.

Possibile incontro Roma-Dzeko

Oltre a Luis Suarez, la Juventus starebbe valutando anche il nome di Edin Dzeko. Il bosniaco sarebbe uno dei giocatori preferiti da Andrea Pirlo per rinforzare il suo attacco.

Dzeko, al momento, non avrebbe ancora un accordo con la Juventus. Il bosniaco, però, oggi 28 agosto, dovrebbe essere a Trigoria e potrebbe avere un faccia a faccia con la dirigenza della Roma.

Il bomber avrebbe alcuni dubbi e vorrebbe avere delle rassicurazioni dal management giallorosso sui progetti futuri del club. Qualora il bosniaco dovesse avere tali rassicurazioni potrebbe restare a Roma, altrimenti potrebbe prendere in seria considerazione la proposta arrivatagli da Torino.