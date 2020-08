Le 20 squadre del campionato di SerieA 2020-2021 sono pronte a iniziare una nuova stagione. L'ultima ad arrivare nella massima serie è stato lo Spezia, vincitore della finale di promozione di Serie B contro il Frosinone. La squadra ligure è stata promossa con Benevento e Crotone. La Serie A ripartirà il 19 settembre con la prima giornata.

Il 17 settembre toccherà al Milan scendere in campo per il turno di qualificazione in Europa League. La Champions League ripartirà, invece, il 20 ottobre. Nella massima competizione europea a onorare il nostro paese saranno i campioni d'Italia della Juventus, l'Inter, reduce dalla finale persa in Europa league, l'Atalanta, dopo l'ottimo rendimento alla sua prima stagione nella massima competizione europea e la ritrovata Lazio, che ha chiuso al quarto posto la stagione passata di campionato.

Alcune delle 20 squadre sono già a lavoro per preparare la nuova stagione. Per alcune si tratta di un periodo di preparazione molto più lungo, per altre, come l'Inter, il riposo sarà ridotto a 10, massimo 15 giorni, poi tutti in ritiro per essere pronti al calcio d'inizio del 19 settembre.

Il lavoro svolto dalle squadre di Serie A

Sette squadre si sono già radunate per organizzare il ritiro: Benevento, Verona, Cagliari, Torino, Lazio, Crotone e Udinese. L'Atalanta, dopo l'amara eliminazione nei minuti finali contro il Psg, ripartirà il 31 agosto a Zingonia. La Fiorentina, invece, inizierà il 22 agosto. Per quanto riguarda l'Inter tutto è ancora da definire. La squadra di Antonio Conte ha finito l'anno per ultima, con l'amara sconfitta in Europa League di ieri sera.

Il programma e le date del ritiro sono ancora tutte da definire. La nuova carriera di Andrea Pirlo con la Juventus, invece, inizierà il 24 agosto a Torino per il raduno.

La Lazio di Simone Inzaghi, invece, ha già iniziato il 20 agosto a Formello ed è pronta a partire per il ritiro dal 23 agosto al 4 settembre.

Per il Milan di Pioli ci sarà solo l'incontro il 24 agosto e niente ritiro. La squadra rossonera sarà la prima a scendere in campo per giocare le qualificazioni l'Europa League. Il Napoli di Gattuso invece il 23 agosto sarà a Castel Volturno per poi partire alla volta di Castel Di Sangro il 25 agosto.

La Roma, invece, rimarrà a Trigoria per il suo ritiro che inizierà il 28 agosto. Le altre squadre come Parma, Sampdoria e Sassuolo andranno in ritiro tra il 24 agosto e il 26. Per la neo promossa Spezia, invece, che ha terminato molto tardi di giocare, non sono ancora stati definiti i tempi di preparazione.