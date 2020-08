In questi giorni si parla molto delle possibili cessioni che farà la Juventus nel corso di questo mercato estivo. Il club bianconero cederà i giocatori che non rientrano più nei piani del nuovo allenatore Andrea Pirlo. I calciatori in uscita sono molti e dalle loro partenze la Juventus conta di realizzare un bel tesoretto da reinvestire per arrivare a dei rinforzi più funzionali al progetto. Tra i giocatori che non sarebbe certi di una conferma ci sarebbe anche Federico Bernardeschi. Il numero 33 juventino, però, a differenza di molti suoi compagni di squadra ha qualche chance in più di convincere Andrea Pirlo a dargli una nuova chance.

Infatti, Federico Bernardeschi avrebbe le idee ben chiare e non vorrebbe lasciare la Juventus. L'esterno classe 94, inoltre, sarebbe già al lavoro in vista della nuova stagione.

Il punto sul futuro di Bernardeschi

La stagione 2019/2020 non è stata facilissima per Federico Bernardeschi. Il numero 33 juventino con Maurizio Sarri non è riuscito a rendere al meglio e per questo motivo in molti hanno ipotizzato anche una sua possibile partenza. Il giocatore, però, non avrebbe mai cambiato idea nel corso di questi mesi e la sua volontà sarebbe quella di restare alla Juventus. Bernardeschi in questi giorni è in vacanza con la sua famiglia, ma starebbe già lavorando in vista della ripresa degli allenamenti.

Il numero 33 juventino, stando a quanto afferma Tuttosport, si starebbe allenando a Forte dei Marmi, nello stadio locale. Il giocatore sta completando il lavoro in campo con alcune sedute in palestra, una palestra che ha fatto appositamente spostare direttamente da Torino. Dunque, Bernardeschi sarebbe già proiettato in vista della prossima stagione e la sua volontà sarebbe quella di convincere Andrea Pirlo a puntare ancora su di lui.

L'esterno toscano punta ad arrivare già al top della forma in vista del raduno del 24 agosto. Il numero 33 juventino, nonostante una stagione fatta di alti e bassi, negli ultimi mesi ha giocato con grande continuità e adesso spererebbe di ritagliarsi un posto importante nello scacchiere di Andrea Pirlo.

Bernardeschi starebbe cambiando procuratore

Federico Bernardeschi non avrebbe nessuna intenzione di cambiare squadra, ma un cambiamento importante a livello professionale dovrebbe comunque esserci. Bernardeschi avrebbe deciso di lasciare la scuderia di Giuseppe Bozzo per approdare alla corte di Mino Raiola. Il giocatore della Juventus, al momento, non avrebbe ancora firmato il contratto con il nuovo manager. In ogni caso, il passaggio di Bernardeschi nella scuderia di Mino Raiola non dovrebbe portare ad un cambio di squadra, visto che la sua idea sarebbe sempre quella di vestire la maglia bianconera. Infatti, il numero 33 juventino non avrebbe mai preso in considerazione la proposta del Napoli e non sarebbe nemmeno convinto delle offerte arrivate dall'estero.

Infine, Mino Raiola, che a breve dovrebbe diventare il suo nuovo agente non si starebbe muovendo per cercargli una nuova squadra.