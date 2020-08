Torino e Napoli potrebbero essere tra le protagoniste della prossima sessione di calciomercato. Per motivi diversi le due società hanno deluso le aspettative in questa stagione. I granata avrebbero dovuto giocarsi un piazzamento europeo e, invece, hanno ottenuto la salvezza solo nelle ultime giornate. Gli azzurri, invece, erano dati insieme all'Inter tra i principali candidati a contendersi lo scudetto con la Juventus. Alla fine, però, sono arrivati settimi in classifica e solo la vittoria della Coppa Italia ha salvato parzialmente la stagione. Gli interessi delle due società potrebbero intrecciarsi tra qualche settimana.

Il Toro, infatti, è alla ricerca di esterni difensivi e per questo avrebbe messo nel mirino Elseid Hysaj.

Torino su Hysaj

Il Torino starebbe pensando a Elseid Hysaj per la prossima stagione. Il terzino albanese è in uscita dal Napoli e già la scorsa estate sembrava destinato all'addio. Nonostante la concorrenza, comunque, è riuscito a ritagliarsi i suoi spazi quest'anno, disputando 20 partite in campionato, mettendo a segno anche una rete e confezionando un assist. Il suo addio sembra probabile, visto che nel suo ruolo è chiuso sia da Giovanni Di Lorenzo che da Kevin Malcuit, tornato in campo a fine luglio. Hysaj piace molto al Toro, visto che si sposerebbe alla perfezione con il modo di giocare che ha in testa il nuovo allenatore, Marco Giampaolo, orientato a schierarsi con la difesa a quattro, rispetto allo schieramento a tre visto negli ultimi anni.

Il classe 1994 piace anche per la sua duttilità, essendo in grado di giocare indistintamente sia a destra che a sinistra. Proprio a Napoli ha trovato spesso spazio a sinistra negli ultimi anni, a causa dei diversi problemi fisici che hanno colpito Faouzi Ghoulam.

La richiesta del Napoli

L'agente di Elseid Hysaj ha fatto intendere come il suo assistito piaccia a Gattuso e De Laurentiis ma, senza la garanzia di trovare maggiore spazio, potrebbe chiedere la cessione.

I rapporti tra Napoli e Torino sono ottimi, come testimonia il trasferimento di Simone Verdi dell'estate scorsa per oltre 20 milioni di euro. Il contratto in scadenza a giugno 2021 potrebbe portare gli azzurri a prendere in considerazione una sua partenza. La valutazione del terzino albanese si aggira intorno ai 15 milioni di euro.

I partenopei, però, nell'ambito di questi discorsi, potrebbero anche provare ad inserire un'opzione per Andrea Belotti. Il centravanti italiano piace sempre a De Laurentiis, ma l'arrivo di Osimhen potrebbe rimandare un nuovo assalto per il Gallo all'estate del 2021. Inserendo questa opzione il Napoli avrebbe un vantaggio rispetto agli altri club potenzialmente interessati.