In questi giorni, Andrea Pirlo sta programmando i prossimi appuntamenti della sua Juventus. Il nuovo tecnico bianconero ha già avuto diversi incontri con la società per mettere a punto le strategie del futuro. Adesso Andrea Pirlo e i suoi giocatori godranno ancora di alcuni giorni di vacanza. Infatti, stando a quanto afferma Tuttosport, l'allenatore bresciano avrebbe fissato il raduno della sua Juventus per il 24 o il 25 agosto.

I giocatori, tra circa una decina di giorni, quindi dovrebbero ritrovarsi alla Continassa per iniziare a preparare la nuova stagione. Pirlo, però, non avrà molto tempo per lavorare con i suoi ragazzi al completo.

Infatti, i giocatori convocati nelle nazionali già il 29 e il 30 agosto lasceranno il JTC per raggiungere le rispettive selezioni.

Il programma della Juventus di Pirlo

Il 24 o il 25 agosto, Andrea Pirlo scenderà in campo per la prima volta alla Continassa per allenare la sua Juventus. Dunque, tra una decina di giorni, inizierà la nuova stagione dei bianconeri e si capirà anche qualcosa in più sul tipo di lavoro che vorrà fare il tecnico bresciano.

Sarà interessante capire che tipo di preparazione imposterà il nuovo preparatore atletico Bertelli. I giocatori, alla ripresa degli allenamenti, probabilmente non avranno bisogno di fare un grande lavoro, visto che le settimane di vacanza non sono state molte.

Però Bertelli dovrà far ritrovare ai bianconeri quella brillantezza che è mancata nell'ultimo periodo della gestione Sarri. Andrea Pirlo, invece, dovrà insistere sulla tattica, anche se il tempo a disposizione, prima dell'inizio della Serie A, non sarà molto. Infatti, il 29 e il 30 agosto molti dei giocatori juventini andranno in nazionale e torneranno alla Continassa solo tra l'8 e il 9 settembre.

Perciò solo dalla seconda settimana di settembre la Juventus potrà allenarsi senza sosta in vista del via della Serie A. Il campionato prenderà il via il 19 settembre e il tempo per fare delle amichevoli non sarà molto. Pirlo probabilmente farà alcuni test con l'Under 23 bianconera per capire come procede la preparazione dei suoi ragazzi.

Inoltre, il tecnico bresciano potrebbe decidere di fissare un amichevole un po' più probante il 13 settembre.

La Juventus spera di avere a disposizione subito Arthur

Alla ripresa della preparazione, la Juventus inizierà a lavorare con i nuovi acquisti. Al JTC si vedrà certamente Dejan Kulusevski e la speranza è che possa esserci anche Arthur. Infatti, stando a quanto affermano dal Brasile, il club bianconero avrebbe chiesto al Barcellona il permesso di avere a disposizione il centrocampista classe '96 per l'inizio del raduno, in modo da apprendere quanto prima i dettami del suo nuovo tecnico.