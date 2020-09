La Juventus a breve potrebbe rescindere consensualmente il contratto di Gonzalo Higuain. Il fratello-agente del giocatore ha confermato che il buonissimo rapporto con la dirigenza bianconera porterà sicuramente ad un'intesa fra le parti. Nel frattempo sono diverse le voci di mercato riguardanti la punta classe 1987. Da una parte l'interesse proveniente dalla Major League Soccer (piace all'Inter Miami di David Beckham), dall'altra le avance della Fiorentina che 'sogna' un acquisto di qualità per il settore avanzato. La società toscana, però, sembrerebbe essere interessata anche ad un altro giocatore della Juventus.

Si tratta del terzino sinistro Luca Pellegrini, rientrato a Torino dopo il prestito al Cagliari della scorsa stagione. Il tecnico Andrea Pirlo però vuole valutarlo attentamente durante il ritiro estivo, inoltre il fresco convocato da Roberto Mancini per la nazionale italiana potrebbe tornare utile alla Juventus come alternativa al titolare Alex Sandro.

Fiorentina, Higuain e Pellegrini potrebbero essere degli obiettivi

Come scrive anche ilbianconero.com, la Fiorentina segue da vicino Higuain e Pellegrini. Il mancato riscatto di Dalbert dall'Inter pone per la società toscana l'esigenza di investire su un esterno sinistro di centrocampo per il 3-5-2 di Beppe Iachini. Quello che però sembra certo è che Pellegrini, qualora dovesse lasciare la Juventus, lo farà solo a titolo definitivo.

Sembrerebbe questa la decisione dell'agente sportivo Mino Raiola, che non vuole altri prestiti per il suo assistito. Come si diceva, la Juventus in questo momento non ha intenzione di cedere Pellegrini, ma non è escluso che possa riaprirsi una trattativa con la Fiorentina che potrebbe coinvolgere il centrocampista offensivo Federico Chiesa.

La Juventus segue da vicino il classe 1997, ma il suo eventuale arrivo potrebbe concretizzarsi solo in caso di cessione di uno fra Douglas Costa e Bernardeschi.

Il mercato della Fiorentina

Pellegrini rimane quindi un obiettivo come esterno di centrocampo, anche se è rientrato Biraghi dal prestito all'Inter.

In questo momento la società milanese non pensa a trattare l'acquisto del classe 1992, considerando il fatto che la Fiorentina ha deciso di non esercitare il riscatto di Dalbert (di proprietà dell'Inter). Biraghi potrebbe essere riconfermato a Firenze. Intanto però la società toscana è alla ricerca di un centrale difensivo, considerando la possibile partenza di Milenkovic. Il serbo piace al Milan, anche se in questi giorni si parla di una volontà di Commisso di rinnovare il contratto al difensore centrale. In ogni caso la Fiorentina sta valutando diversi profili per la difesa: piacciono Izzo del Torino e Ceppitelli del Cagliari.