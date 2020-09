La Juventus in questi giorni sta lavorando intensamente sul mercato per rinforzare la rosa di Andrea Pirlo. Tra i giocatori che non rientrerebbero più nei piani del tecnico bresciano ci sarebbe Sami Khedira. Il tedesco guadagna molto e spesso è fermo ai box a causa dei molti infortuni. Per questo motivo, la Juventus starebbe pensando alla rescissione del contratto di Khedira. Questo consentirebbe ai bianconeri di risparmiare i circa 6 milioni di ingaggio. Il tedesco, però, non sarebbe disposto ad accettare la proposta della Juventus. Dunque, resta da capire se i dirigenti juventini riusciranno a far valere le loro motivazioni oppure se Khedira resterà fino alla naturale scadenza del suo contratto.

Oltre al centrocampista ex Real Madrid, anche Douglas Costa sarebbe in uscita. Entrambi sono accomunati dai problemi fisici e per questo motivo la Juventus vorrebbe cedere anche il brasiliano. I campioni d'Italia starebbero pensando ad uno scambio fra Douglas Costa e Morata.

La Juventus pensa alle uscite

L'obiettivo della Juventus sarebbe quello di ringiovanire la sua rosa e di cedere quei giocatori che negli ultimi anni non hanno dato garanzie a causa dei tanti infortuni. Due calciatori dal grande valore tecnico ma fragili fisicamente sono Sami Khedira e Douglas Costa. Le loro situazioni però sono leggermente diverse visto che per il tedesco la Juventus vorrebbe percorrere la strada della rescissione mentre per il brasiliano si starebbe cercando un acquirente.

Khedira, però, è forte del contatto che lo lega ai bianconeri fino al 2021 e non intenderebbe accettare la proposta dei bianconeri. La Juventus non discute le qualità del suo numero 6 che sicuramente ha dato il suo contributo a livello tecnico, ma spesso è stato fermo ai box per i numerosi acciacchi fisici.

Insomma Khedira ha dato tanto, ma ha anche ricevuto molto, ma la sua intenzione sarebbe quella di restare oppure di attendere qualche offerta da parte di altri club. Ma al momento per lui non è arrivata nessuna proposta in sede alla Juventus. Dunque adesso bisognerà capire se i dirigenti bianconeri forzeranno la mano, come fecero lo scorso anno con Mandzukic, oppure se con Khedira si cercherà un accordo simile a quello che si è trovato qualche settimana fa con Matuidi.

Il francese ha rescisso il suo contratto per poi accettare l'offerta dell'Inter Miami.

La Juventus cercherebbe acquirenti per Douglas Costa

Il futuro di Douglas Costa potrebbe essere lontano da Torino. La Juventus vorrebbe cederlo anche perché il brasiliano è spesso fermo ai box. Per il numero 11 juventino ci sarebbe stato un sondaggio da parte del Manchester United, ma gli inglesi non hanno ancora fatto un'offerta ufficiale. Allora la soluzione giusta potrebbe essere quella di inserire Douglas Costa in uno scambio. La Juventus, in questi giorni, starebbe cercando un nuovo centravanti e tra i tanti nomi sondati ci sarebbe anche quello di Alvaro Morata. Per questo motivo, i bianconeri potrebbero contattare l'Atletico Madrid per proporre uno scambio tra l'attaccante spagnolo e Douglas Costa.

Questo consentirebbe alla Juventus di monetizzare dalla cessione del brasiliano e di arrivare anche ad un nuovo attaccante da regalare a Pirlo.