In queste ore, il nome di Luis Suarez è accostato con forza alla Juventus. Il Pistolero sarebbe in testa nella corsa alla maglia numero 9 dei bianconeri. Infatti, Suarez sarebbe in vantaggio sull'altro candidato Edin Dzeko. L'uruguaiano, inoltre, stando a quanto afferma La Gazzetta dello Sport, avrebbe chiamato Giorgio Chiellini per sondare il terreno in vista di un suo possibile trasferimento a Torino. Il Pistolero e il capitano della Juventus, nel 2014, furono protagonisti di un acceso duello nella sfida tra Uruguay e Italia. Suarez diede un morso a Chiellini e questo gli costò anche una lunga squalifica.

Il Pistolero, però, si scusò immediatamente e i due si ritrovarono sul campo in una sfida tra Juventus e Barcellona e non ci fu nessuno strascico. Dunque, adesso la speranza di Giorgio Chiellini è quella che Suarez possa vestire la maglia bianconera.

La Juventus lavora per Suarez

In questi giorni, la Juventus sarebbe al lavoro per acquistare Luis Suarez. Il Pistolero non rientrerebbe più nei piani del Barcellona e per questo motivo i bianconeri si sarebbe già mossi per arrivare a lui. La Juventus e Suarez avrebbero anche raggiunto un principio di accordo, ma adesso il giocatore dovrà liberarsi dal club catalano. Il Pistolero vorrebbe una buonuscita e adesso non resta che attendere la risposta del Barcellona.

La Juventus, dal canto suo, sarebbe disposta a garantire un minimo indennizzo ai blaugrana. I bianconeri potrebbero versare dei bonus al Barcellona e potrebbero impostare l'operazione nello stesso modo in cui il Siviglia ha impostato l'acquisto di Rakitic. Inoltre, resta da monitorare anche la pista che porta a Dzeko.

Ma al momento, non ci sarebbero novità visto che la Roma ancora non è riuscita a trovare un suo sostituto. La trattativa tra i giallorossi e il Napoli per Milik sembra essere bloccata.

Martinez parla di Suarez

Il giornalista del Mundo Deportivo Ferran Martinez ha parlato a TuttoJuve.com proprio della trattativa tra la Juventus e Luis Suarez: "Esiste assolutamente la possibilità che Suarez vada alla Juventus è concreta".

Inoltre, il cronista ha spiegato che il Pistolero avrebbe avuto modo di parlare con Pavel Nedved e Fabio Paratici. Inoltre, Martinez ha sottolineato che esiste la possibilità per Suarez di liberarsi a parametro zero dal Barcellona. Infine, il giornalista ha rivelato che l'uruguaiano preferirebbe la Juventus al Paris Saint Germain. Dunque, adesso non resta che attendere di capire come evolverà questa situazione. La speranza dei tifosi juventini è che l'uruguaiano possa diventare il nuovo centravanti dei bianconeri. Suarez con Cristiano Ronaldo e Dybala formerebbe uno degli attacchi più forti d'Europa.