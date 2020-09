Gli olandesi Memphis Depay e Ronald Koeman potrebbero far tirare un sospiro di sollievo all'Inter. Sembra, infatti, che il nuovo allenatore del Barcellona abbia indicato nel connazionale (attualmente in forze al Lione) il giocatore ideale per il reparto d'attacco che ha in mente per la squadra catalana. Di conseguenza, il centravanti dei Paesi Bassi avrebbe superato Lautaro Martinez nelle preferenze del club spagnolo che a questo punto potrebbe rinunciare al ''Toro nerazzurro'', inseguito invano in questi ultimi mesi.

In vista dell'addio di Luis Suarez (ormai sembra certa la partenza dell'uruguaiano finito nel mirino della Juventus) il Barcellona starebbe accelerando nella ricerca di una nuova punta, un numero 9 da piazzare al centro dell'attacco della formazione blaugrana che da questa stagione vedrà in panchina Koeman.

Conscia delle difficoltà economiche nell'arrivare a Lautaro Martinez, la società spagnola avrebbe posto in cima alla sua lista dei desideri Depay.

Ricordiamo che i vertici del Barça avevano ottenuto anche il gradimento dell'attaccante argentino dell'Inter al suo trasferimento al Camp Nou, ma come ammesso dal presidente Bartomeu, la trattativa si era poi arenata per le pretese economiche troppo alte del sodalizio milanese. Dapprima si era parlato dei 111 milioni di euro presenti nella clausola rescissoria del contratto che lega il bomber sudamericano al club lombardo poi, alla sua scadenza, da Viale della Liberazione avevano comunque fatto sapere che il numero 10 non sarebbe partito per una cifra troppo lontana dai 100 milioni.

Secondo Mundo Deportivo, il Barcellona avrebbe cominciato a guardare altrove e, forte delle indicazioni di Koeman, avrebbe deciso di puntare su Depay, un'operazione che dovrebbe avere dei costi inferiori rispetto a quelli preventivati per prelevare Lautaro dall'Inter.

Il Barça 'dimentica' Lautaro e vira su Depay

Sedotto e abbandonato. Potrebbe essere questo, in sintesi, l'esito dell'interesse del Barcellona per Lautaro Martinez. Dopo averlo corteggiato a lungo e dopo averlo convinto ad accettare l'eventuale passaggio in blaugrana, il bomber argentino adesso sarebbe passato in secondo piano tra gli obiettivi di mercato della compagine catalana per l'attacco.

Secondo Mundo Deportivo, in questa fase i dirigenti spagnoli avrebbero deciso di impiegare tutte le loro forze per Memphis Depay.

Il nome dell'attaccante olandese sarebbe stato fatto dal neo-tecnico del Barça, Koeman, il quale conosce bene il suo connazionale, avendolo anche allenato nella sua esperienza come commissario tecnico della nazionale orange. D'altronde, guardando alle caratteristiche di Depay, non sono molto diverse da quelle di Lautaro: entrambi non sono degli attaccanti statici, ma amano svariare in diverse zone del reparto offensivo. A favore dell'attuale capitano del Lione giocherebbe però il valore di mercato più basso rispetto a quello del collega argentino.

Sembra, infatti, che di fronte ad una proposta da 25 milioni di euro il Lione possa accettare di sedersi al tavolo delle trattative.

Per adesso, comunque, non ci sarebbe nulla di già definito, solo dei primi contatti tra le parti per valutare la fattibilità dell'operazione. Ad ogni modo, questi primi movimenti dimostrerebbero come Lautaro Martinez ormai non sia più la prima scelta del Barcellona per colmare il vuoto che verrà lasciato da Luis Suarez.