La Juventus, in questi giorni, si sta concentrando sul mercato in entrata e in uscita. I bianconeri sono soprattutto al lavoro per cedere quei giocatori che non sarebbero più al centro del progetto. I calciatori in uscita sarebbero sette, ovvero Gonzalo Higuain, Sami Khedira, Cristian Romero, Douglas Costa, Mattia Perin, Marko Pjaca e Mattia De Sciglio.

Oltre a loro sarebbero a rischio cessione anche Daniele Rugani e Luca Pellegrini. I loro destini, però, sono legati a quelli di Romero e De Sciglio. Infatti, se le trattative relative all'ex Genoa e all'ex Milan non dovessero concretizzarsi, allora a quel punto a rischiare la partenza potrebbero essere il difensore toscano e il terzino classe '99 appena rientrato dal Cagliari.

Le uscite della Juventus sarebbero legate soprattutto alle eventuali offerte che arriveranno.

Romero sarebbe vicino alla cessione, visto che piace all'Atalanta. L'altro giocatore che sembra essere vicino all'addio è Gonzalo Higuain poiché la Juventus e il Pipita starebbero trattando per la rescissione.

La Juventus vicina alla cessione di Perin

La Juventus sta cercando di trovare una sistemazione ai giocatori che non rientrano più nei piani di Andrea Pirlo. Il primo a lasciare il club bianconero dovrebbe essere Mattia Perin. Infatti, nella giornata di domani 2 settembre, il portiere originario di Latina dovrebbe sostenere le visite mediche con il Genoa.

Poi nei prossimi giorni, la Juventus cercherà di risolvere anche le questioni di Sami Khedira e di Douglas Costa.

Per il tedesco si studierebbe una rescissione del contratto anche se il giocatore vorrebbe restare a Torino fino al giugno del 2021. Mentre per Douglas Costa ci sarebbe il forte interesse del Manchester United che si sarebbe fatto avanti più volte. Ma per ora gli inglesi riterrebbero il prezzo del brasiliano troppo elevato.

Oltre, a Douglas Costa e Khedira la Juventus valuta anche la cessione di Pjaca.

La Juventus cerca un attaccante

La Juventus, oltre alle cessioni, è al lavoro sulle entrate. Infatti, i bianconeri starebbero lavorando all'acquisto di un centravanti. Il nome in cima alla lista di Fabio Paratici sarebbe sempre quello di Edin Dzeko.

Il bosniaco sarebbe entrato nell'ordine di idee di accettare il club bianconero perché vorrebbe provare a vincere dei trofei.

La Roma starebbe lavorando per trovare un suo sostituto: Dzeko lascerà i giallorossi solo quando il suo club troverà l'elemento adatto per sostituirlo. I giallorossi avrebbero scelto Milik per prendere il posto del bomber classe '86, ma non avrebbero ancora raggiunto un accordo con il Napoli per il polacco.