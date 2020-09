La Juventus di Andrea Pirlo ripartirà da Cristiano Ronaldo e da Paulo Dybala. L'allenatore bianconero sin dal giorno della sua presentazione, aveva confermato la permanenza dei due campioni durante questo Calciomercato estivo. Nonostante questo, negli ultimi giorni continuano a rimbalzare voci di un possibile addio dell'argentino considerando le difficoltà dovute al mancato rinnovo di contratto. Attualmente infatti Dybala è legato da un contratto fino a giugno 2022 con la Juventus.

Ci sarebbero stati dei dialoghi fra le parti, associati ad un possibile rinnovo dell'argentino ma, complice le richieste esose del giocatore e la situazione economica difficile della Juventus a causa del coronavirus, la trattativa si sarebbe arenata.

Proprio questo ha fatto avanzare ipotesi di cessione dell'argentino. Si è parlato anche di una possibile offerta del Barcellona per Dybala in caso di partenza di Messi. Il classe 1987 ha ufficializzato la sua permanenza in Catalogna, facendo decadere tale indiscrezione.

Come riporta ilbianconero.com su indiscrezione di Sky Sport, Dybala quindi potrebbe rimanere anche per mancanza di offerte adeguate al suo valore.

Dybala dovrebbe rimanere per volontà del giocatore e per mancanza di offerte

In questo periodo di crisi economica è difficile trovare società in grado di investire grandi somme per acquistare giocatori. L'unica eccezione è stato il Chelsea (sono arrivati Ziyech, Havertz e Werner), che però aveva disponibilità economica in quanto negli ultimi non ha potuto operare sul mercato per il Fair Play Finanziario.

Proprio questa difficoltà di fare mercato rappresenterebbe una delle motivazioni per cui sarebbe da escludere l'addio di Dybala alla Juventus. Inoltre il giocatore ha sempre detto di voler rimanere in bianconero, non considerando neanche ipotesi estere.

Il mercato della Juventus

In base alle motivazioni prima menzionate, la Juventus riparte da Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

Si cerca però una punta che possa supportare l'eventuale tridente offensivo. Higuain infatti sarebbe vicino alla rescissione consensuale, la lista dei possibili sostituti sarebbe ristretta a quattro nomi. Quelli più quotati sono sicuramente Luis Suarez e Edin Dzeko. Nelle ultime ore però si parla anche di un possibile interessamento per Edinson Cavani, attualmente senza squadra.

Infine l'ultimo nome finito nella lista di mercato di Paratici potrebbe essere Alvaro Morata. A dichiararlo l'agente sportivo Giovanni Branchini, che ha addirittura confermato che l'acquisto della Juventus possa essere proprio la punta dell'Atletico Madrid. In ogni caso di tratta di una trattativa difficile considerando la valutazione di mercato del nazionale spagnolo, circa 60 milioni di euro.