L'Inter è una delle società più attive sul mercato in questi mesi. Tante sono state le operazioni realizzate dal club nerazzurro, sia in entrata che in uscita. Il club meneghino ha cercato di sfoltire la rosa a disposizione del proprio tecnico, Antonio Conte, seguendo le sue indicazioni ma un reparto è rimasto affollato, quello di centrocampo, nonostante la cessione di Joao Mario allo Sporting Lisbona in prestito. Alla fine è rimasto anche Radja Nainggolan, nonostante il Cagliari abbia provato fino a lunedì a riportarlo in Sardegna. Un altro giocatore che è restato a Milano, nonostante sembrerebbe non essere più al centro del progetto, è Marcelo Brozovic.

Il classe '92, secondo il sito croato Sportske, sarebbe anche stato offerto dal club nerazzurro agli inglesi del Fulham.

L'Inter avrebbe provato a cederlo

Negli ultimi anni uno dei perni principali dell'Inter è stato sicuramente Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato ha conquistato tutti, rilanciato da Luciano Spalletti a gennaio 2018, proprio quando fu a un passo dalla cessione al Siviglia. Da allora il giocatore è stato sempre schierato, sia dal tecnico toscano che da Antonio Conte, che non ha praticamente fatto a meno di lui. Dopo il lockdown, però, qualcosa sembrerebbe cambiato, anche a causa di qualche atteggiamento extracampo del calciatore. Nonostante ciò, alla fine 'Epic Brozo' ha totalizzato 32 presenze in campionato, mettendo a segno tre reti (di cui due segnati contro il Milan tra andata e ritorno), collezionando cinque assist, a fronte di sei presenze in Champions League e cinque presenze in Europa League.

Per questo motivo la società nerazzurra avrebbe provato a piazzarlo sul mercato, cercando di realizzare anche una plusvalenza importante. Il club meneghino, infatti, lo acquistato a gennaio 2015 dalla Dinamo Zagabria per poco più di 8 milioni di euro e ora a bilancio è iscritto quasi a costo zero.

L'idea di scambio

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, avrebbe posto in uscita Marcelo Brozovic non ritenendolo più al centro del progetto. La dimostrazione di ciò è il fatto che il centrocampista croato sia partito dalla panchina in due delle tre partite di campionato disputate fino a ora dai nerazzurri.

Stando a quanto riportato dal portale croato Sportske, l'allenatore salentino lo avrebbe proposto anche al Fulham per Zambo Anguissa e un conguaglio di 20 milioni di euro a favore dei nerazzurri. A far saltare tutto, però, sarebbe stato direttamente il giocatore, che avrebbe rifiutato il trasferimento al club londinese, tornato in Premier League solo in questa stagione. Si era parlato anche dell'interesse del Paris Saint Germain e del Bayern Monaco per il classe 1992, ma le due big non hanno mai affondato il colpo per l'ex Dinamo Zagabria.