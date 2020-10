Regna il caos sul big match tra Juventus e Napoli in programma oggi, domenica 4 ottobre, alle ore 20:45 presso lo Stadium di Torino. Il caso è scoppiato mentre la squadra degli Azzurri si stava preparando a salire sul pullman in partenza per Capodichino, per prendere l'aereo in direzione Torino, quando è arrivato lo stop da parte dell'Asl che ha bloccato tutto. Immediate le reazioni da parte della Juventus, che ha subito fatto sapere che scenderà in campo lo stesso e soprattutto della Lega Calcio che ha confermato il match di questa domenica sera.

Juventus-Napoli oggi 4 ottobre: gli azzurri non partono

L'Asl di Napoli ha deciso di bloccare tutta la squadra, compresi i giocatori che in questi giorni non sono risultati positivi al test Covid-19, così da fare in modo che possano osservare un periodo di isolamento della durata di 14 giorni. La squadra partenopea non è partita alla volta di Torino per affrontare la sfida contro la Juventus.

Gli azzurri guidati da Gattuso si sono ritirati nelle loro abitazioni, in attesa di essere sottoposti ad un nuovo giro di tamponi in programma per la giornata di lunedì prima di ritornare agli allenamenti. La notizia della decisione del Napoli di non partire per Torino ha fatto subito il giro del web e della rete ed ha letteralmente 'infuocato' i commenti e le discussioni tra le due tifoserie.

La Lega Serie A conferma il match Juventus-Napoli di oggi

Immediata la reazione da parte della Juventus, che dopo aver appreso la decisione dell'Asl di Napoli, ha fatto sapere attraverso un tweet ufficiale che i bianconeri scenderanno regolarmente in campo questa domenica sera, per rispettare il calendario di Serie A previsto dalla Lega Calcio.

E anche da parte della stessa Lega è arrivata la conferma ufficiale sul big match di campionato. Con un breve comunicato stampa hanno fatto sapere: "La Lega Serie A conferma che la gara Juventus-Napoli resta in programma per domenica 4 ottobre alle 20:45".

Il match di oggi tra Juve e Napoli in programma sui canali Sky

Il club bianconero, così, non ha cambiato i programmi previsti per la giornata di oggi: alle ore 11 è previsto l'ultimo allenamento di rifinitura e come fa sapere in queste ore il sito Sky Sport, in mattinata la squadra allenata da Pirlo si è sottoposta ad un nuovo giro di tamponi. I risultati arriveranno nel pomeriggio.

La diretta di Juventus-Napoli di oggi è in programma a partire dalle 20:45 sui canali a pagamento di Sky e gli abbonati a Now Tv potranno seguirla anche in streaming online da tablet oppure da telefono cellulare, scaricando l'omonima applicazione, previo pagamento del ticket previsto per la fruizione dell'evento calcistico.