Il mercato si prepara a vivere le ultime battute e non sono esclusi colpi di scena. Uno dei club che potrebbe fare qualcosa ancora è l'Inter, molto attiva soprattutto in uscita vista la necessità di sfoltire la rosa a disposizione di Antonio Conte, che attualmente conta oltre trenta giocatori. In particolar modo a centrocampo potrebbero esserci delle uscite, soprattutto dopo l'arrivo di Arturo Vidal dal Barcellona. In tal senso si inseriscono anche le voci su una possibile partenza di Christian Eriksen da Milano, con il Paris Saint Germain che sarebbe interessato a lui, anche se il club nerazzurro avrebbe rifiutato le avances dei francesi.

Il Psg pensa a Eriksen

Il Paris Saint Germain sarebbe alla ricerca di un rinforzo a centrocampo in queste ultime ore di mercato. Ieri si è parlato del possibile interesse dei parigini verso Marcelo Brozovic, ma ci sarebbe un altro giocatore che i francesi starebbero seguendo tra le fila dell'Inter. Si tratta di Christian Eriksen, che non è ancora riuscito ad affermarsi con la maglia nerazzurra. Acquistato a gennaio dal Tottenham per 20 milioni di euro, un prezzo relativamente basso essendo in scadenza di contratto a giugno 2020, le sue prestazioni non sempre sono state all'altezza delle aspettative. Nello scorso campionato ha realizzato una rete, contro il Brescia, a fronte delle due messe a segno in Europa League e quella realizzata in coppa Italia contro il Napoli.

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha cambiato anche modulo per cercare di accelerare il suo processo di ambientamento, passando dal 3-5-2 al 3-4-1-2.

Intanto il Psg avrebbe messo gli occhi sul danese per alzare il livello del reparto, soprattutto dal punto di vista qualitativo, anche se il club dello sceicco non ha fatto grandissimi investimenti questa estate, eccezion fatta per il riscatto di Mauro Icardi, versando proprio nelle casse dell'Inter 50 milioni di euro più 8 milioni di euro.

L'offerta del Psg

I rapporti tra Inter e Paris Saint Germain sono ottimi, come testimoniato dall'affare Mauro Icardi. Il centravanti argentino si era trasferito in prestito con diritto di riscatto fissato a 60 milioni di euro lo scorso anno a Parigi. La crisi che ha colpito anche il mondo del calcio negli ultimi mesi, però, ha portato le due società a venirsi incontro e a trovare un accordo.

Lo stesso non dovrebbe succedere per Christian Eriksen. Stando a quanto riportato da FcInternews, infatti, la proposta avanzata dai parigini per il danese sarebbe stata rispedita al mittente. Il ds Leonardo avrebbe messo sul piatto il cartellino di Gueye e un conguaglio economico.

A bloccare tutto sarebbe stato proprio il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, convinto di poter rilanciare il danese, a meno che non arrivi una proposta fuori mercato (60-70 milioni di euro cash). Per questo motivo sarebbero stati declinati anche i sondaggi arrivati dalla Bundesliga, più precisamente dal Borussia Dortmund.